Rendkívüli

Időjárás

Nem tréfa, jön a mélyfagy: az év eddigi leghidegebb napjai következnek

egressy mátyás

Reagált a rendőrség az Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatos friss hírekre

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Napokkal az eltűnés után sem akadtak még a nyomára annak a 18 éves fiúnak, aki január 17-én egy belvárosi szórakozóhelyről indult haza, de nyoma veszett. Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban a rendőrség több információt is vizsgál, ezekről azonban nem ad részletes tájékoztatást.
egressy mátyásbudapesti rendőr - főkapitányságközösségi médiaeltűntkeresés

Napok teltek el azóta, hogy egy 18 éves fiatalember nyomtalanul eltűnt Budapesten. Egressy Mátyás 2026. január 17-én hajnalban, egy belvárosi szórakozóhelyről távozott, azonban azóta nem érkezett haza, és nem sikerült felvenni vele a kapcsolatot sem – áll a Police.hu közleményében. 

Fotó: Beküldött kép

Felhívást adott ki a rendőrség Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban

Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban az elmúlt időszakban számos információ jelent meg a sajtóban és a közösségi médiában, ezeknek nagy része nem megerősített információ. A rendőrség tájékoztatása szerint ezeket az értesüléseket folyamatosan ellenőrzik, ugyanakkor az eljárás érdekeire tekintettel nem kommentálják. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága folytat körözési eljárást a 01110-157/51/2026. szám alatt. 

A hatóság arra kéri azokat, akik a fiú eltűnésével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hogy azt ne a közösségi médiában osszák meg, hanem közvetlenül a rendőrséget értesítsék.

Bejelentés tehető a 112-es segélyhívó számon, illetve – akár névtelenség megőrzése mellett – a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon.

A rendőrség leírása szerint Egressy Mátyás körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú, rövid barna hajú. Eltűnésekor barna kabátot és fekete nadrágot viselt.

 

