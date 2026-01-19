Reagált a rendőrség az Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatos friss hírekre

Napok teltek el azóta, hogy egy 18 éves fiatalember nyomtalanul eltűnt Budapesten. Egressy Mátyás 2026. január 17-én hajnalban, egy belvárosi szórakozóhelyről távozott, azonban azóta nem érkezett haza, és nem sikerült felvenni vele a kapcsolatot sem – áll a Police.hu közleményében.

A rendőrség továbbra is várja a lakosság segítségét Egressy Mátyás eltűnése kapcsán

Fotó: Beküldött kép

Felhívást adott ki a rendőrség Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban

Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatban az elmúlt időszakban számos információ jelent meg a sajtóban és a közösségi médiában, ezeknek nagy része nem megerősített információ. A rendőrség tájékoztatása szerint ezeket az értesüléseket folyamatosan ellenőrzik, ugyanakkor az eljárás érdekeire tekintettel nem kommentálják. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága folytat körözési eljárást a 01110-157/51/2026. szám alatt.

A hatóság arra kéri azokat, akik a fiú eltűnésével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hogy azt ne a közösségi médiában osszák meg, hanem közvetlenül a rendőrséget értesítsék.

Bejelentés tehető a 112-es segélyhívó számon, illetve – akár névtelenség megőrzése mellett – a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon.