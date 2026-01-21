„Mi van, ha él, és már búcsúzunk?” – pszichológus mondja el, mit élnek át a szülők, amikor eltűnik gyermekük

Bár a rendőrség hivatalosan továbbra is eltűntként kezeli az ügyet, Egressy Mátyás családja közleményben jelezte, hogy az eddig nyilvánosságra hozott információk alapján valószínűsíthető, hogy fiuk az a személy, aki szombaton a Lánchídról a Dunába zuhant. Hozzátették, hogy amíg Mátyást nem találják meg, az eljárás jogilag nem változik, a hatóságok továbbra is eltűntként keresik. Az eltűnt Mátyás esete súlyos pszichés terhet ró a családjára. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint az ilyen helyzetek az egyik legintenzívebb lelki megpróbáltatást jelentik, amit egy ember átélhet – írta a Borsonline.hu.

Az eltűnt Egressy Mátyást gyászolják a szülei és a családja

Fotó: beküldött kép

Ezt élik át Egressy Mátyás szülei

Az eltűnt gyermek kapcsán nem a klasszikus gyászról van szó. A szakember szerint ez egy úgynevezett ambivalens veszteség: a szülők nem kapnak biztos választ arra, mi történt. A családtagok így folyamatosan két, egymásnak ellentmondó érzelem között ingáznak: reménykednek, hogy a gyermek él, miközben fel kell készülniük a legrosszabbra is.

Ez a bizonytalanság gátolja a gyász természetes folyamatát. Nem lehet elbúcsúzni, nincs lezárás, csak a folyamatos feszültség.

A szakpszichológus szerint az eltűnt gyermek szülei gyakran állandó stresszállapotban élnek, amely nemcsak lelkileg, hanem testileg is megterheli őket.

Állandó éberség van jelen. Nem tudnak aludni, minden zajra felriadnak, figyelik az ajtót, a kulcszörrenést”

– magyarázza Makai. A testi tünetekhez tartozhat:

gyors szívverés,

izomfeszülés,

krónikus kimerültség,

alvászavar.

A megnyugvás lehetősége szinte megszűnik. Az egyik legnagyobb pszichés nehézség, hogy a szülők gyakran nem merik kimutatni az érzéseiket. Sokszor még sírni sem mernek, mert attól tartanak, hogy ezzel lemondanának gyermekükről.

Ezzel párhuzamosan megjelenik a bűntudat:

Mi van, ha él, és én már búcsúzom? Mi van, ha ezzel cserbenhagyom? Ez az érzelmi önkontroll tovább fokozza a belső feszültséget

– mondja a szakember. A környezet igyekszik támogatni a családot, de Makai szerint ilyenkor nincsenek „jó mondatok”. Az olyan kifejezések, mint „Erősnek kell lenned” vagy „Biztos előkerül”, nem segítenek, sőt akár fokozhatják a nyomást. Sokkal többet ér egy biztonságos tér, ahol nem kell beszélni, magyarázni vagy reagálni. A csend, a jelenlét és a visszahúzódás adhatja most a valódi támogatást. Az országos figyelem és a média folyamatos jelenléte külön nyomást helyez a szülőkre.

A pszichológus szerint ilyenkor a külső elvárások is felbukkannak: hogyan „kellene” viselkedniük, mikor „szabad” gyászolniuk, és mikor mutathatják ki az érzelmeiket.

Hosszú távon azonban – még a válaszok hiányában is – lassan elindulhat egy belső feldolgozási folyamat. – „A remény idővel átalakul. Nem tűnik el teljesen, csupán elveszíti intenzitását, és lassan helyet ad az elfogadásnak” – magyarázza Makai. Ez nem jelenti, hogy a fájdalom megszűnik, csupán azt, hogy a bizonytalanság már nem uralja a mindennapokat. Idővel a szülőnek szembe kell néznie egy mély identitásválsággal: ki ő nélküle, és mi a szerepe a világban most? A gyász lassan megtalálja az útját. Az élet soha nem lesz teljesen ugyanolyan, de újra élhetővé válik.