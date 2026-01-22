Hírlevél
Félelmetes felfedezést tettek az Antarktisz vastag jégpáncélja alatt

tragédia

Hátborzongató! Egressy Mátyás tragédiája kísértetiesen hasonlít egy korábbi eltűnéshez

10 perce
Olvasási idő: 7 perc
Kísértetiesen hasonló részletek rajzolódnak ki egy budapesti éjszaka végéről, amely egy fiatal eltűnésével zárult. Egressy Mátyás esete nemcsak a családot, hanem az egész országot megrázta, miközben egy több mint tíz évvel korábbi, máig nyomasztó tragédia emléke is újra felszínre tört.
tragédiaEgressy MátyásPárhuzamokeltűnésdunalánchíd

A fiatal diákot szombaton látták utoljára Budapesten, miután egy belvárosi szórakozóhelyről egyedül indult el az éjszakába. Egressy Mátyás mozgását több térfigyelő kamera is rögzítette: a felvételeken látható, amint tétován bolyong a város különböző pontjain, majd a Lánchídra lép fel. A Blikk feidézett egy 12 évvel ezelőtti tragédiát és a borzongató párhuzamokat.

Egressy Mátyás
Daniel Gliksten 2013. december 31-én történt eltűnése kísértetiesen hasonít Egressy Mátyás esetéhez
Fotó: Blikk

Egressy Mátyás eltűnésének utolsó ismert részletei

A hídon azonban már csak egyetlen tárgyi nyom maradt utána: a kulcscsomója. A család közlése szerint szinte bizonyos, hogy a fiatal a Dunába esett. Egy hajó fedélzeti kamerája rögzített ugyan egy zuhanást, de a felvétel nem ad egyértelmű választ arra, ki és milyen körülmények között került a folyóba.

Egy régi ügy kísérteties párhuzamai

A történet sokak számára idézte fel a 2013 szilveszterén eltűnt brit diák, Daniel Gliksten ügyét. A fiatalember akkor szintén az Ötkertben szórakozott a barátaival, majd váratlanul felállt az asztaltól, kabát nélkül távozott, és eltűnt az éjszakában.

A kamerák Danielt is utoljára a Lánchíd pesti hídfőjénél rögzítették. Ezt követően hónapokig nem akadtak a nyomára, eltűnését egy barátnője jelentette be, a keresésbe pedig a brit hatóságok is bekapcsolódtak.

Megszólalt a halőr, aki megtalálta a holttestet

Daniel Gliksten holttestére végül hónapokkal később bukkantak rá a Dunán, a Tass és Rácalmás közötti szakaszon. A testet egy mellékágban, uszadékfával borított területen találta meg egy halőr és az édesapja.

A halőr szerint a ruházat alapján azonnal felismerték, kiről van szó, mivel a rendőrség korábban közzétette az eltűnt fiú leírását. A megközelítés rendkívül nehéz volt, a folyó sodrása sodorhatta be a testet ebbe a mellékágba.

„A folyó nem adja vissza, akit elragad”

A több mint negyven éve halászattal foglalkozó édesapa szerint csak azok az áldozatok kerülnek elő, akiknek a teste valahol megakad. Ha a fő sodrásban maradnak, akár külföldön is partra sodródhatnak – vagy soha nem kerülnek elő.

Daniel Gliksten halálát egy suffolki halottkém, dr. Peter Dean vizsgálta. A szakértő fulladást állapított meg halálokként, ám azt már nem tudta megállapítani, hogyan került a fiatal a folyóba. A jelentés szerint ez örök rejtély marad.

Egressy Mátyás
Egressy Mátyás eltűnése sokkolja az országot Fotó: Police.hu

Egy család fájdalma, egy ország kérdései

Daniel édesanyja azóta sem beszélt nyilvánosan fia haláláról. A brit arisztokrata családból származó fiatal a Semmelweis Egyetemen tanult, Magyarországra kifejezetten azért költözött, hogy orvos legyen.

Most, több mint egy évtizeddel később, Egressy Mátyás eltűnése miatt ismét ugyanazok a kérdések kerültek elő. A párhuzamok hátborzongatóak, a válaszok pedig – ahogy korábban – most is hiányoznak.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

