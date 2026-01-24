Nem akármit hagytak Egressy Mátyásnak a Lánchídon

Egressy Mátyás január 17-i eltűnése mélyen megrázta az egész országot. A 18 éves fiút egy buli után látták utoljára, eltűnése után sokan – teljesen ismeretlenül is – a hideg utcákon indultak a keresésére. Nemrég megrázó információ látott napvilágot: a Lánchíd közelében egy hajó fedélzeti kamerája rögzítette, amint egy test a vízbe zuhan.

Eltűnt Egressy Mátyás, szórólap a Szél Kálmán téren.

Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

A hivatalos tájékoztatás szerint a család attól tart, hogy a felvételen Egressy Mátyás látható. Ahogy írtuk, Matyi iskolája fekete zászlót tűzött ki, tanárai és diáktársai gyászolják a „mindig a hátsó padban ülő”, csendes, jólelkű fiút.

Mindeközben sokan még mindig hisznek abban, hogy Mátyás élve kerül elő.

Az „Egressy Mátyás eltűnt” nevű nyitott Facebook-csoportban nemrég egy fotót tettek közzé. A képen az látható, hogy valaki egy hosszú, érzelmes verset helyezett el a hídon, azon a ponton, ahol a feltételezések szerint a vízbe ugorhatott - vette észre a Bors. A szívszorító sorok mindazt megfogalmazzák, amit az ország együtt élt át:

a dühöt, az értetlenséget és a felfoghatatlan gyászt.

A 18 éves Matyi története azokat is könnyekre fakasztja, akik nem ismerték őt. Még Magyar Péter kedvenc riporterét is padlóra küldte a története.

Itt a verses üzenet szövege:

"Tizennyolc év és már elmentél,

csendben a híd alatt véget értél.

Az élet előtt álltál, fény és remény,

de a sötét árnyék vitt el téged, kérdem én,

miért, miért?

Budapesti éjszaka, fények és nevetés,

egy álmos péntek este, semmi intő jel, semmi sejtés.

Barátokkal indultál, egy szokásos buli,

Ki gondolta volna, hogy ez lesz az utolsó utad,

Matyi.

Senki sem tudta, hogy ez az utolsó este,

hogy többé nem mondjuk: „holnap találkozunk, persze”.

Bárcsak lett volna ott egy lélek melletted,

Egy kéz, mi megfog, egy szó, mi azt mondja: ne menj, ne tedd.

Az egész ország megmozdult érted,

Ezrek keresték, idegenek is reméltek.

Örs, aztán Csömör, és csak csend maradt,

Mindenki azt várta: „Megtaláltuk Matyit!”.

Értelmetlen halál, ennyire fiatalon,

Ismeretlenül is felfoghatatlan fájdalom,

Egy élet, ami még kezdődő volna csak,

De most nélküled megy tovább a világ, nap mint nap.