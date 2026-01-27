Kiderült, meddig tartják az eltűntek listáján Egressy Mátyást

Egressy Mátyás január 16-án éjszaka eltűnt. Egy buliban volt a barátaival a belvárosi Ötkert nevű szórakozóhelyen, ahonnan nem tért haza. Ahogy az közismert, az ezt követő mintegy másfél napban több helyszínen is látták Budapesten, még a Lánchíd környékén is. Állítólag vannak olyan kamerafelvételek - bár ezt nem erősítették meg a nyomozók -, hogy a fiatal felment a hídra, de az nem látható, hogy lejött volna onnan. Ráadásul a Széchenyi Lánchídon megtalálták a lakáskulcsát is, ami tovább erősíti azokat a feltételezéseket, hogy kapcsolat lehet az eltűnése és egy olyan incidens között, amelyet egy hajó fedélzeti kamerája rögzített. Ezen az látható, hogy egy emberi test a Dunába esik. Már 8 nappal ezelőtt megírtuk, hogy talán azért nem találják a városban a fiatalt, mert a vízben lehet, ahogy azt egy szakértő állította. Nem sokkal később bejelentették, hogy a folyóban is keresik, legalábbis egy ideig biztosan. De vajon meddig? Mennyi idő alatt kellene megtalálni Egressy Mátyást? – tette fel a nagy kérdést a Bors.

A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrhajói váltásokban, naponta többször is lejárják a Duna Lánchíd utáni szakaszát, egészen Csepelig, éjjel-nappal figyelve a partot és a vízfelszínt, hogy Egressy Mátyás nyomára bukkanjanak.

Fotó: Fülöp Máté / Police.hu

Azt is megírtuk, mi az első lépése a rendőröknek azután, hogy bejelentik valaki eltűnését: elrendelik a körözését. Kinyomozzák, mikor és hol látták utoljára az eltűntet, merre szokott mozogni, kikkel állt kapcsolatban, ki volt az utolsó, akivel beszélt. Emellett azt is vizsgálják, veszélyben lehet-e, amit befolyásolhat az egészségi állapota, az életkora, az eltűnése körülményei vagy akár az aktuális időjárás is.

Amennyiben megalapozottan feltételezhető, hogy az eltűnt egy konkrét területen van, – egy városrészben, erdőben, vagy egy folyószakaszon –, célzott kutatást indítanak.

Szükség esetén társszervekkel és civil kutató-mentő egységekkel is együttműködnek a Budapesti Rendőr-főkapitányság bulvárlapnak adott tájékoztatása során.

Nagy erőkkel folyik a kutatás Egressy Mátyás után

Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

Meddig keresik Egressy Mátyást?

Akkor sem zárják le az ügyet, ha az eltűntet napokon belül nem sikerül megtalálni. Ahogy a többiek,

Egressy Mátyás is 90 évig szerepelhet a körözési nyilvántartásban,

vagyis szélsőséges esetben még 2116-ban is keresni fogják. A körözés egyébként addig marad érvényben, amíg meg nem találják, vagy nem derül ki, mi történt vele, ami akár évtizedekkel később is megtörténhet.