Kiderült, meddig tartják az eltűntek listáján Egressy Mátyást

Egressy Mátyás január 16-án éjszaka eltűnt. Egy buliban volt a barátaival a belvárosi Ötkert nevű szórakozóhelyen, ahonnan nem tért haza. Ahogy az közismert, az ezt követő mintegy másfél napban több helyszínen is látták Budapesten, még a Lánchíd környékén is. Állítólag vannak olyan kamerafelvételek - bár ezt nem erősítették meg a nyomozók -, hogy a fiatal felment a hídra, de az nem látható, hogy lejött volna onnan. Ráadásul a Széchenyi Lánchídon megtalálták a lakáskulcsát is, ami tovább erősíti azokat a feltételezéseket, hogy kapcsolat lehet az eltűnése és egy olyan incidens között, amelyet egy hajó fedélzeti kamerája rögzített. Ezen az látható, hogy egy emberi test a Dunába esik. Már 8 nappal ezelőtt megírtuk, hogy talán azért nem találják a városban a fiatalt, mert a vízben lehet, ahogy azt egy szakértő állította. Nem sokkal később bejelentették, hogy a folyóban is keresik, legalábbis egy ideig biztosan. De vajon meddig? Mennyi idő alatt kellene megtalálni Egressy Mátyást? – tette fel a nagy kérdést a Bors.
Azt is megírtuk, mi az első lépése a rendőröknek azután, hogy bejelentik valaki eltűnését: elrendelik a körözését. Kinyomozzák, mikor és hol látták utoljára az eltűntet, merre szokott mozogni, kikkel állt kapcsolatban, ki volt az utolsó, akivel beszélt. Emellett azt is vizsgálják, veszélyben lehet-e, amit befolyásolhat az egészségi állapota, az életkora, az eltűnése körülményei vagy akár az aktuális időjárás is.
Amennyiben megalapozottan feltételezhető, hogy az eltűnt egy konkrét területen van, – egy városrészben, erdőben, vagy egy folyószakaszon –, célzott kutatást indítanak.
Szükség esetén társszervekkel és civil kutató-mentő egységekkel is együttműködnek a Budapesti Rendőr-főkapitányság bulvárlapnak adott tájékoztatása során.
Meddig keresik Egressy Mátyást?
Akkor sem zárják le az ügyet, ha az eltűntet napokon belül nem sikerül megtalálni. Ahogy a többiek,
Egressy Mátyás is 90 évig szerepelhet a körözési nyilvántartásban,
vagyis szélsőséges esetben még 2116-ban is keresni fogják. A körözés egyébként addig marad érvényben, amíg meg nem találják, vagy nem derül ki, mi történt vele, ami akár évtizedekkel később is megtörténhet.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.