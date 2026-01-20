Már a Dunában is keresik az eltűnt Egressy Mátyást

A XI. Kerületi Rendőrkapitányság eltűnés miatt körözést adott ki a 18 éves Egressy Mátyás után, aki 2026. január 17-én, hajnali 2 óra körül indult el egy belvárosi szórakozóhelyről, de azóta nem került elő. A hatóságok a Dunát is átkutatják, azonban a folyó ismét erősödő jégzajlása jelentősen akadályozza az akciót – írta legfrissebb közleményében a Police.hu.

Fotó: beküldött kép

Egressy Mátyás azutánt tűnt el, hogy barátaival az Ötkertben bulizott, majd zavart állapotban egyedül indult haza, de nem ért célba. A rendőrség legfrissebb közleménye szerint a keresés már nemcsak a szárazföldön folyik, hanem a Dunát is átvizsgálják, mivel felmerült a gyanú, hogy vasárnap reggel a fiatal a Lánchídról a folyóba zuhant. A folyó erősödő jégzajlása jelentősen megnehezíti a mentést, de a rendőrség minden elérhető erőforrást bevetett. A hatóságok kérik, hogy aki látta Egressy Mátyást, az haladéktalanul jelentkezzen.

