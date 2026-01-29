Az utolsó pillanatban hozták ki az égő házból az idős asszonyt Kadarkúton

A Somogy vármegyei kisváros körzeti megbízottai január 29-ére virradó hajnalban kaptak bejelentést egy égő épületről a Hódos utcában. Azonnal a helyszínre siettek, ahol már teljes terjedelmében lángolt a lakóház. Mivel tudták, hogy az ingatlanban egy idős, mozgásában korlátozott nő lakik, aki még odabent lehet, rögtön megkezdték az életmentést. Ebben segítségükre volt egy közelben lakó, éppen szabadnapját töltő tűzoltó is – írja a Police.hu.

Életmentés az utolsó pillanatban Kadarkúton Fotó: Police.hu

Szó szerint az utolsó pillanatban történt meg az életmentés

A lánglovag és Verebes János r. törzsőrmester behatolt a füsttel telt épületbe, ahol sokkos állapotban találtak rá az asszonyra, akit együttes erővel hoztak ki az égő házából. Kifelé már izzó gerendák és tetőcserepek zuhantak mögéjük, majd amint mindhárman kiértek, az épület összeroskadt a lángoktól.

Eközben az akciót biztosító Kovács Ádám r. főtörzsőrmester értesítette a mentőszolgálatot, akik a 72 éves nőt végül égési sérülések nélkül, csupán füstmérgezés gyanújával szállították kórházba.

Egy hasonlóan hősies életmentésről már beszámoltunk a mai napon. Tatabányán, a vasútállomás egyik lámpaoszlopára mászott fel egy nő öngyilkossági szándékkal, azonban egy bátor rendőrnő 15 méter magasságban utolérte, és a katasztrófavédőkkel együtt megmentették az életét.