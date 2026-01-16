Nem hiszi el, mire vetemedett ez a három gyerek a befagyott Bodrogon

Sárospatak lakóit és a hatóságokat is megijesztette egy csütörtök délutáni eset. Három gyerek a Bodrog jegén sétált át a Fazekas sor környékén. Dr. Farkas Szabolcs polgármester a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy a folyó jege a mostani időjárási körülmények között gyenge és kiszámíthatatlan, bármikor beszakadhat. Bár a gyerekeknek játékos mókának tűnt, valójában életveszélyes mutatvány volt – írta a Boon.hu.

A jégre lépés percek alatt tragédiához vezethet, életveszélyes, amit ezek a gyerekek csináltak

Forrás: Facebook/Dr. Farkas Szabolcs, Sárospatak polgármestere

Miért életveszélyes a befagyott folyó?

Az eset észlelése után a polgármester értesítette a rendőrséget, valamint a helyi iskolák vezetőit is.

Az intézményekben most külön felhívják a diákok figyelmét: a befagyott folyóra lépni tilos és életveszélyes, ugyanis a fagypont körüli vízben az emberi szervezet percek alatt kihűlhet, a folyó sodrása pedig tovább csökkenti a túlélés esélyét egy esetleges balesetnél.

A városvezető a szülőkhöz és nagyszülőkhöz is szólt: beszéljék meg a gyerekekkel a veszélyeket, figyeljék fokozottan a vízparti játékot, és baleset vagy veszély észlelésekor azonnal avatkozzanak be, vagy hívjanak segítséget.

Ne engedjük, hogy egy pillanatnyi meggondolatlanság visszafordíthatatlan tragédiához vezessen! Sárospatak közösségének közös felelőssége, hogy vigyázzunk gyermekeink életére

– kérte a hozzátartozókat bejegyzésében.

A természetes vizek jegén a víz folyamatosan mozog a jégtáblák alatt, ezért a vastagság változó, és gyakran nem látszik, hol gyenge a jég.

Bárhol és bármikor beszakadhat – figyelmeztet Golej Szabolcs, a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat elnöke.

Hogy hazánk melyik befagyott vize biztonságos, arról a helyi önkormányzatok vizsgálat alapján döntenek. A Balatonnak is csak egyes részein lehet tartózkodni, a felesleges tragédiák elkerülése miatt.