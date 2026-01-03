Európai elfogatóparancsot adtak ki Princz Gábor ellen

Hírlevél
Nagy erőkkel keresi a rendőrség a tekintélyes bűnlajstrommal bíró egri férfit. Nemcsak idehaza körözik, már európai elfogatóparancsot is elrendeltek vele szemben.
elfogatóparancsEgri Rendőrkapitányságeurópai elfogatóparancsPrincz Gáborcsaláskörözéssúlyos testi sértés

Komoly bűnlajstromot hozott össze a hevesi vármegyeszékhelyről származó, tetovált nyakú bűnöző. Princz Gábor már nemzetközi „hírnévre” is szert tett, hiszen az nyilvános körözési információk alapján európai elfogatóparancs is érvényben van ellene – írja a Heol.hu.

Princz Gábor ellen európai elfogatóparancsot is elrendeltek. Forrás: Police.hu
Princz Gábor ellen európai elfogatóparancs is érvényben van
Forrás: Police.hu

Ezekért a tettekért jár az elfogatóparancs a gazembernek

Az 1989 márciusában, Egerben született Princz Gábor körözésének okai:

  • Csalás: A körözést 2024 áprilisában rendelte el a Fővárosi Törvényszék, a körözés lefolytatója az Egri Rendőrkapitányság.
  • Testi sértés: A csalással egy időben, a fentivel azonos hatóságok közreműködésével került körözés alá.
  • Súlyos testi sértés: 2025 februárjában tovább bővült a bűncselekmények sora. A körözést ezúttal is a Fővárosi Törvényszék rendelte el és az Egri Rendőrkapitányság folytatja le.
  • Csalás: Tavaly februárban ismét csalás miatt rendeltek el ellene körözést, sőt, ekkor már európai elfogatóparancsot is kiadtak vele szemben. 

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a fotón látható egri férfit, tegyen bejelentést a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon, vagy a 112-es központi segélyhívón.

Megírtuk, hogy az Érdi Rendőrkapitányság segítségnyújtás elmulasztása miatt, ismeretlen tettes ellen folytat eljárást, és szemtanúkat keres. 2025 utolsó napján ugyanis cserbenhagyásos gázolás történt Érden. A sofőr elhajtott, az elütött gyalogos a helyszínen meghalt.

 

