Európai elfogatóparancsot adtak ki Princz Gábor ellen

Komoly bűnlajstromot hozott össze a hevesi vármegyeszékhelyről származó, tetovált nyakú bűnöző. Princz Gábor már nemzetközi „hírnévre” is szert tett, hiszen az nyilvános körözési információk alapján európai elfogatóparancs is érvényben van ellene – írja a Heol.hu.
Ezekért a tettekért jár az elfogatóparancs a gazembernek
Az 1989 márciusában, Egerben született Princz Gábor körözésének okai:
- Csalás: A körözést 2024 áprilisában rendelte el a Fővárosi Törvényszék, a körözés lefolytatója az Egri Rendőrkapitányság.
- Testi sértés: A csalással egy időben, a fentivel azonos hatóságok közreműködésével került körözés alá.
- Súlyos testi sértés: 2025 februárjában tovább bővült a bűncselekmények sora. A körözést ezúttal is a Fővárosi Törvényszék rendelte el és az Egri Rendőrkapitányság folytatja le.
- Csalás: Tavaly februárban ismét csalás miatt rendeltek el ellene körözést, sőt, ekkor már európai elfogatóparancsot is kiadtak vele szemben.
A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a fotón látható egri férfit, tegyen bejelentést a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon, vagy a 112-es központi segélyhívón.
