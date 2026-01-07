Rendkívüli összefogás mentette meg a hóviharban eltévedt lány életét

A váratlan és intenzív hóesésben kritikus helyzetbe került egy fiatal lány Bácsalmás közelében, akinek biztonságáról végül a vármegyei rendőrök gondoskodtak. Az egyenruhások a legrosszabbkor érkező ítéletidőben találtak rá a segítségre szoruló tinédzserre, aki a zord körülmények között teljesen eltévedt – írta a Baon.hu.

Rossz buszra szállt és eltévedt egy magyarul nem beszélő lány

Fotó: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség

Felsőszentivánon várt az eltévedt lány

Egy rossz döntés miatt került szorult helyzetbe az a magyarul nem beszélő fiatal, aki Baján véletlenül nem a saját buszára szállt fel. Mire észlelte a tévedést, már a távoli Felsőszentivánon járt, ahol a nyelvi korlátok és a sűrű havazás miatt tehetetlenné vált.

A didergő lányt egy buszmegállóban találták meg a bácsalmási egyenruhások, akik azonnal fűtött helyre vitték a kimerült tinit. A rendőrök mindaddig vigyáztak rá, amíg az értesített szülők meg nem érkeztek a településre, így a ijesztő kaland végül szerencsésen zárult.

