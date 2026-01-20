Dolgozni indult, soha nem tért vissza: kétségbeesetten keresik Ildikót

Egy veszprémi munkahelyről távozott, majd nyomtalanul eltűnt egy 39 éves nő – írja a Bors. Az eltűnés január 19-én, a déli órákban történt, amikor Király Ildikó ismeretlen helyre ment el és azóta sem lépett kapcsolatba sem a családtagjaival, sem pedig az ismerőseivel. A felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért az ügyben a hatóságok a lakosság segítségét kérik.

Eltűnés a munkahelyről, nagy erőkkel keresi a rendőrség Király Ildikót

Fotó: police.hu

Eltűnés munka közben: a veszprémi eset részletei

Újabb sokkoló eset került a hatóságok látókörébe, miután egy eltűnt nő miatt bolydult fel a város. A rendőrségi adatok szerint Király Ildikó váratlanul a munkahelyéről ismeretlen helyre távozott és azóta nem ad életjeleket magáról. Az eset körülményei egyelőre nem tisztázottak, a nyomozók minden lehetséges körülményt vizsgálnak.

A Veszprémi Rendőrkapitányság hivatalos rendőrségi körözés keretében folytatja a keresést. A nyomozók hangsúlyozták, hogy a lakossági segítség kiemelten fontos, mivel akár egy rövid észlelés is hatalmas előrelépést jelenthet. A hatóságok minden bejelentést kivizsgálnak.

Személyleírás, amely segítheti az azonosítást

Király Ildikó körülbelül 174 centiméter magas, karcsú testalkatú, hosszú barna hajú és barna szemű. Az eltűnés napján fehér téli dzsekit viselt, alatta kék kapucnis, hosszított felsőt, valamint kék trikót. A fején fehér fejpánt volt.

Az öltözék részletei fontos támpontot jelenthetnek.

Jelentkezzen, aki információval rendelkezik

A rendőrség kéri mindazokat, akik január 19 után láthatták Király Ildikót vagy a kép alapján felismerik, esetleg jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan bármilyen információval rendelkeznek, hívják a 06/30-4350722-es számot vagy jelentkezzenek személyesen a Veszprémi Rendőrkapitányságon. A 06-88-500-990-es telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett is megtehetik a bejelentést a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi telefonszámon.

