Több mint egy hete veszett nyoma a volt polgármesternek – keresőakció indult a felkutatására

Vida Józsefet, a Zala vármegyei Belsősárd egykori polgármesterét múlt hétfőn, január 12-én a Szombathely, Zanati út 42. szám alatt lévő Lidl parkolóban látták utoljára. A 65 éves férfi onnan ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik. Január 20-án az eltűnt férfi felkutatására felesége és barátai keresőakciót indítottak, de nem jártak eredménnyel. A család azonban nem adja fel, a napokban újra nekivágnak – számol be a Vaol.hu.

Több mint egy hete eltűnt Vida József, Belsősárd egykori polgármestere Fotó: Police.hu

El volt keseredve az eltűnt Vida József

A korábbi polgármester felesége elmondta, hogy a férfi a múlt héten rossz hírt kapott az orvosától, ami láthatóan nagyon megviselte. A vizsgálat után vásárolni mentek Szombathelyen, férjének ez idő alatt veszett nyoma. Iratokat nem vitt magával, csak a telefonja és pénztárcája volt nála. A telefon péntekig kicsöngött, azóta nem elérhető. A cellainformációk szerint az eltűnés óta egy helyben, a Lidl parkolójától másfél kilométeres körön belül van. Az asszony arra gyanakszik, hogy férje nyugtatót vett be, ugyanis egy flakon vizet kért, mielőtt elváltak volna.

A keresett férfi személyleírása:

Vida József körülbelül 180 cm magas, 77 kg testsúlyú, rövid őszes hajú, barna szemű. Eltűnésekor fekete Adidas cipőt, kék farmernadrágot, fekete rövid dzsekit, sötétkék vastag kötött sapkát viselt.

A Lenti Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható férfi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-92-351-004-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.

Veszprémi munkahelyéről távozott január 19-én, a déli órákban Király Ildikó, majd nyomtalanul eltűnt. A 39 éves nő azóta sem lépett kapcsolatba sem a családtagjaival, sem az ismerőseivel. A felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért az ügyben a hatóságok a lakosság segítségét kérik.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!