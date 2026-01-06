Hírlevél
Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött az ukránoknak és Brüsszelnek

Brutális gyilkosság áldozata lett Mozart? Közel 250 év után kiderül a titok

Már a holland hatóságok is ezt a magyar férfit keresik – december elején veszett nyoma

Hetek óta nincs hír a Hollandiában élő Bakró Richárdról. Az eltűnt férfi után a család és a hatóságok egyaránt keresést indítottak, december eleje óta nem adott életjelet magáról.
Hetek óta nincs semmilyen hír egy eltűnt férfiról, Bakró Richárdról. A Hollandiában élő 30 éves magyar férfi korábban rendszeresen jelentkezett, napi kapcsolatban állt a feleségével és a szüleivel. December eleje óta azonban nem adott magáról életjelet. Nem csörgött a telefon és üzenet sem érkezett – írta a Borsonline.hu.

Az eltűnt B. Richárd utolsó ismert helye Hollandia volt
Fotó:  Police.hu 

Hollandiában veszett nyoma az eltűnt férfinak

A hozzátartozók szerint mindkét telefonja ki van kapcsolva, Richárdot pedig azóta sem sikerült elérni semmilyen csatornán. Az eltűnés híre előbb a családon belül vált nyomasztóvá, majd néhány nap alatt a közösségi oldalakon is terjedni kezdett. Az édesapja az Eltűnt Személyek Keresése nevű Facebook-csoportban kért segítséget. Bejegyzésében arról írt, hogy fiuk korábban soha nem tűnt el, mindig tudtak róla, hol van, hogyan van. Most viszont semmilyen kapaszkodójuk nincs. A posztot rövid időn belül több eltűntekkel foglalkozó csoport is megosztotta, köztük az Eltűnt Emberekért – megoszthatod közösség is. Mindegyikben ugyanaz az üzenet tér vissza: Richárd utolsó ismert tartózkodási helye Hollandia volt.

Hetek óta nem sikerül kapcsolatba lépni vele, ami korábban soha nem fordult elő

– fogalmazott egy közeli rokon. Hozzátette: Richárd legutóbb nagyjából egy évvel ezelőtt járt Magyarországon, akkor több időt töltött a családjával, és kislányát is akkor látta utoljára hosszabb ideig.

Az ügyben a magyar rendőrség hivatalos körözést rendelt el, a férfi adatai szerepelnek az eltűnt személyek nyilvántartásában. Információk szerint a holland hatóságok is keresik. A Bors megkérdezte a rendőrséget arról, zajlik-e egyeztetés a két ország között, válaszukban azonban csak annyit közöltek:

A közérdekből nyilvános adatok a police.hu internetes portálon láthatóak. Ezen túlmenően az egyes eljárásokról nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni.

A korábbi tapasztalatok miatt az aggodalom nem alaptalan. Az elmúlt években több magyar állampolgár tűnt el külföldön, köztük Hollandiában is. Volt olyan eset, amely végül tragikusan zárult

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

