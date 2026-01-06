Már a holland hatóságok is ezt a magyar férfit keresik – december elején veszett nyoma

Hetek óta nincs semmilyen hír egy eltűnt férfiról, Bakró Richárdról. A Hollandiában élő 30 éves magyar férfi korábban rendszeresen jelentkezett, napi kapcsolatban állt a feleségével és a szüleivel. December eleje óta azonban nem adott magáról életjelet. Nem csörgött a telefon és üzenet sem érkezett – írta a Borsonline.hu.
Hollandiában veszett nyoma az eltűnt férfinak
A hozzátartozók szerint mindkét telefonja ki van kapcsolva, Richárdot pedig azóta sem sikerült elérni semmilyen csatornán. Az eltűnés híre előbb a családon belül vált nyomasztóvá, majd néhány nap alatt a közösségi oldalakon is terjedni kezdett. Az édesapja az Eltűnt Személyek Keresése nevű Facebook-csoportban kért segítséget. Bejegyzésében arról írt, hogy fiuk korábban soha nem tűnt el, mindig tudtak róla, hol van, hogyan van. Most viszont semmilyen kapaszkodójuk nincs. A posztot rövid időn belül több eltűntekkel foglalkozó csoport is megosztotta, köztük az Eltűnt Emberekért – megoszthatod közösség is. Mindegyikben ugyanaz az üzenet tér vissza: Richárd utolsó ismert tartózkodási helye Hollandia volt.
Hetek óta nem sikerül kapcsolatba lépni vele, ami korábban soha nem fordult elő
– fogalmazott egy közeli rokon. Hozzátette: Richárd legutóbb nagyjából egy évvel ezelőtt járt Magyarországon, akkor több időt töltött a családjával, és kislányát is akkor látta utoljára hosszabb ideig.
Az ügyben a magyar rendőrség hivatalos körözést rendelt el, a férfi adatai szerepelnek az eltűnt személyek nyilvántartásában. Információk szerint a holland hatóságok is keresik. A Bors megkérdezte a rendőrséget arról, zajlik-e egyeztetés a két ország között, válaszukban azonban csak annyit közöltek:
A közérdekből nyilvános adatok a police.hu internetes portálon láthatóak. Ezen túlmenően az egyes eljárásokról nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni.
A korábbi tapasztalatok miatt az aggodalom nem alaptalan. Az elmúlt években több magyar állampolgár tűnt el külföldön, köztük Hollandiában is. Volt olyan eset, amely végül tragikusan zárult.
