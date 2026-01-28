Most Borbás Marcsi kér segítséget: eltűnt egy barátja, csak a ruháit találták meg a Duna-parton

Ahogy azt az Origo is megírta, a Szentendrei Rendőrkapitányság körözést adott ki, mivel Rokonál Benedek Lőrincnek nyoma veszett tegnap a hajnali órákban Tahitótfalunál. Az eltűnt férfiról, – akiről január 27-e óta nem tudni semmit – azóta kiderült, hogy a népszerű műsorvezető közeli barátja és kollégája. Borbás Marcsi a közösségi oldalán kéri mindenki segítségét a férfi megtalálása érdekében. A Bors is közzétette Rokonál Benedek Lőrinc adatait.

Borbás Marcsi nagyon aggódik a nyomtalanul eltűnt kollégája miatt

Fotó: MW archívum

Borbás Marcsi segítséget kér eltűnt kollégája ügyében

Az ügy országos figyelmet kapott, miután Borbás Marcsi közösségi oldalán posztban fordult a nyilvánossághoz. A népszerű műsorvezető jelezte, hogy az eltűnt férfi kollégája és barátja, aki a műsoraik háttérmunkáiban vett részt vágóként. Bejegyzésében arra kérte követőit, hogy osszák meg a keresésről szóló felhívást, mert minden információ életmentő lehet.

A Duna-parton találták meg a ruháit

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi ruházatát és személyes tárgyait a Duna-parton találták meg. Ez különösen aggasztó körülmény, ezért a hatóságok a vízparti területeket is átvizsgálták, a keresésbe pedig több szervezetet is bevontak.

Nagy erőkkel folyik a keresés

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság koordinálásával rendőrök, valamint mentő- és kutatóegységek vizsgálják a környéket. A Duna érintett szakaszát, a partszakaszokat és a közeli területeket is átfésülték, azonban a férfit eddig nem találták meg. A keresésében részt vesz a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat, a Hungo is.

Ahogy a Bors is írja, a mentőszolgálat munkatársai hajóval is átvizsgálták a vízfelületet és a sekély részeket, a ruhák megtalálási pontjától egészen a 12-es folyamkilométerig. Emellett a felszínen a partszakaszokat is ellenőrizték, ahol gyalog kutatták át a területet. A hosszas és alapos keresés eddig nem vezetett eredményre.

A család is aggódik

A rendőrség közlése szerint az eltűnt férfi családja rendkívül aggódik, mivel korábban semmilyen jel nem utalt arra, hogy önként eltűnne. Ismerősei szerint a viselkedése az eltűnését megelőzően sem volt szokatlan.