Most Borbás Marcsi kér segítséget: eltűnt egy barátja, csak a ruháit találták meg a Duna-parton

Ahogy azt az Origo is megírta, a Szentendrei Rendőrkapitányság körözést adott ki, mivel Rokonál Benedek Lőrincnek nyoma veszett tegnap a hajnali órákban Tahitótfalunál. Az eltűnt férfiról, – akiről január 27-e óta nem tudni semmit – azóta kiderült, hogy a népszerű műsorvezető közeli barátja és kollégája. Borbás Marcsi a közösségi oldalán kéri mindenki segítségét a férfi megtalálása érdekében. A Bors is közzétette Rokonál Benedek Lőrinc adatait.
Borbás Marcsi segítséget kér eltűnt kollégája ügyében
Az ügy országos figyelmet kapott, miután Borbás Marcsi közösségi oldalán posztban fordult a nyilvánossághoz. A népszerű műsorvezető jelezte, hogy az eltűnt férfi kollégája és barátja, aki a műsoraik háttérmunkáiban vett részt vágóként. Bejegyzésében arra kérte követőit, hogy osszák meg a keresésről szóló felhívást, mert minden információ életmentő lehet.
A Duna-parton találták meg a ruháit
A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi ruházatát és személyes tárgyait a Duna-parton találták meg. Ez különösen aggasztó körülmény, ezért a hatóságok a vízparti területeket is átvizsgálták, a keresésbe pedig több szervezetet is bevontak.
Nagy erőkkel folyik a keresés
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság koordinálásával rendőrök, valamint mentő- és kutatóegységek vizsgálják a környéket. A Duna érintett szakaszát, a partszakaszokat és a közeli területeket is átfésülték, azonban a férfit eddig nem találták meg. A keresésében részt vesz a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat, a Hungo is.
Ahogy a Bors is írja, a mentőszolgálat munkatársai hajóval is átvizsgálták a vízfelületet és a sekély részeket, a ruhák megtalálási pontjától egészen a 12-es folyamkilométerig. Emellett a felszínen a partszakaszokat is ellenőrizték, ahol gyalog kutatták át a területet. A hosszas és alapos keresés eddig nem vezetett eredményre.
A család is aggódik
A rendőrség közlése szerint az eltűnt férfi családja rendkívül aggódik, mivel korábban semmilyen jel nem utalt arra, hogy önként eltűnne. Ismerősei szerint a viselkedése az eltűnését megelőzően sem volt szokatlan.
A rendőrség is a lakosság segítségét kéri
A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy aki Rokonál Benedek Lőrincet látta, vagy bármilyen információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, az haladéktalanul jelentkezzen az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Telefontanú zöldszám: 06-80-555-111
Segélyhívó: 112
Szentendrei Rendőrkapitányság
A barátai elmondása szerint Benedekre egyáltalán nem jellemző, hogy csak úgy eltűnne. Ezért ők is arra kérnek mindenkit, segítsenek megtalálni a fiatal családapát, akit a felesége és a gyerekei aggódva várnak haza. Borbás Marcsi megszólalása is azt jelzi, hogy az eltűnés ügye nemcsak egy rendőrségi eljárás, hanem egy közösség ügye lett, ahol minden megosztás és információ segíthet abban, hogy Benedek épségben hazatérjen.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.