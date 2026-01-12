Részegen találták meg a hóban fekve az eltűnt 14 éves fiút – videóval

Nem sokon múlt egy 14 éves fiú élete Budapesten, miután a hideg januári estén megszökött és nyoma veszett. Ahogy a Bors írja, az eltűnt gyereket órákon át keresték a rendőrök, miközben a hőmérséklet mínuszokba süllyedt.

Az eltűnt fiút részegen találták meg a Népszínház utcában a hóban fekve

Eltűnt Budapesten: megszökött a kórházból

Január 11-én este érkezett bejelentés a Budapesti Rendőr-főkapitányságra, hogy egy 14 éves fiú megszökött egy budai kórházból. A rendőrök azonnal körözést adtak ki, majd nagy erőkkel kezdték meg a keresést. A fiatal hollétéről hosszú ideig semmilyen információ nem érkezett, miközben az időjárás egyre zordabbá vált.

A keresés nagyjából négy és fél órával később hozott eredményt. A Készenléti Rendőrség járőrei a VIII. kerületben, a Népszínház utcában találták meg a fiút, aki mozdulatlanul feküdt a hóban. A gyerek alig tudott beszélni, de annyit elmondott, hogy nagy mennyiségű alkoholt ivott, nem tudott mozogni, ezért feküdt le az utcán.

A rendőrök azonnal mentőt hívtak a helyszínre. A fiút kórházba szállították, ahol megkezdték az ellátását.

A hatóságok szerint a mínusz 5–8 fokos hidegben rövid időn belül súlyos kihűlés alakulhatott volna ki, amely akár halálos is lehetett volna.

Hajszálon múlt az élete

A történtekről a Police.hu is beszámolt, kiemelve: a gyors rendőri intézkedés mentette meg a fiú életét.

A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit, és azt is, hogyan juthatott alkoholhoz a kiskorú.

