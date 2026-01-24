Hírlevél
Egy fél éves kislány tűnt el január 21-én Miskolcon, azóta sem tudni, hol lehet. A rendőrség körözést rendelt el, és arra kér mindenkit, aki akár a legapróbb információval is rendelkezik az eltűnt csecsemőről, azonnal jelezze.
A hatóságok jelenleg is keresik azt az eltűnt fél éves kislányt, akinek január 21-én veszett nyoma Miskolcon. Dzsesszikáról azóta sem érkezett érdemi információ, az eltűnés körülményei nem ismertek, a rendőrség körözést adott ki az ügyben– írta a Borsonline.hu.

Az eltűnt gyereket a rendőrség nagy erőkkel keresi
Az eltűnt kisbabát a rendőrség nagy erőkkel keresi
Fotó: Pixabay

Eltűnt egy féléves kisbaba 

A rendőrség azt kéri, hogy aki látta a gyermeket, vagy bármi olyan információja van, ami segíthet a megtalálásában, az azonnal jelezze a hatóságoknak. A kislány fényképe a rendőrség hivatalos körözési felületén, IDE kattintva érhető el.

Bejelentést személyesen vagy telefonon is lehet tenni az alábbi elérhetőségeken:
Cím: 3501 Miskolc, Pf.: 185.
Telefonszám: +36 46 514 511, illetve +36 46 514 511 / 2668

A gyerekek rejtélyes eltűnése nem ritka, január elején egy egyéves kislány tűnt el Budapesten, azóta sem bukkantak a kis Alissza nyomára.

 

