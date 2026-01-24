A hatóságok jelenleg is keresik azt az eltűnt fél éves kislányt, akinek január 21-én veszett nyoma Miskolcon. Dzsesszikáról azóta sem érkezett érdemi információ, az eltűnés körülményei nem ismertek, a rendőrség körözést adott ki az ügyben– írta a Borsonline.hu.

Az eltűnt kisbabát a rendőrség nagy erőkkel keresi

Fotó: Pixabay

Eltűnt egy féléves kisbaba

A rendőrség azt kéri, hogy aki látta a gyermeket, vagy bármi olyan információja van, ami segíthet a megtalálásában, az azonnal jelezze a hatóságoknak. A kislány fényképe a rendőrség hivatalos körözési felületén, IDE kattintva érhető el.

Bejelentést személyesen vagy telefonon is lehet tenni az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 3501 Miskolc, Pf.: 185.

Telefonszám: +36 46 514 511, illetve +36 46 514 511 / 2668

A gyerekek rejtélyes eltűnése nem ritka, január elején egy egyéves kislány tűnt el Budapesten, azóta sem bukkantak a kis Alissza nyomára.