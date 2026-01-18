Nagy a baj! Eltűnt tinédzser miatt fújt riadót a budapesti rendőrség

Hírlevél
Aggodalomra ad okot egy fiatal férfi eltűnése Budapesten, akit napok óta hiába várnak haza. Az eltűnt Egressy Mátyást a rendőrség nagy erőkkel keresi és a lakosság segítségét is kérik.
eltűntkeresikfiatalkörözésrendőrség

Eltűnt egy 18 éves fiatal, akinek azóta sincs nyoma. Egy belvárosi szórakozás után indult hazafelé, azóta senki sem látta – írta a Police.hu.

Fotó: Police.hu

A rendelkezésre álló információk szerint Egressy Mátyás január 16-án az ismerőseivel az V. kerületben bulizott. Az este gondtalanul telt, ám hajnalban, január 17-én 2 óra 15 perc körül elköszönt a társaságtól és elindult a XI. kerületi otthonába. Oda azonban nem érkezett meg. Azóta sem a család, sem az ismerősök nem tudnak róla semmit, telefonja elérhetetlen, tartózkodási helye ismeretlen. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága körözést adott ki és jelenleg is keresik a fiút.

Így néz ki az eltűnt fiatal

Egressy Mátyás körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú, rövid barna hajú. Eltűnésekor barna kabátot és fekete nadrágot viselt. Feltűnő ismertetőjegyről nem érkezett információ.

A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha bárki látta a fiút, vagy bármilyen információval rendelkezik, ami segíthet a megtalálásában, az azonnal jelezze. Bejelentés tehető névtelenül is a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es segélyhívón.

A hatóságok bíznak benne, hogy a lakosság segítségével hamarosan jó hírek érkeznek és a fiatal épségben hazatérhet.

 

 

