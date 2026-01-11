Eltűnt egy magyar focista

Hivatalos körözést adtak ki a 13 éves Jónás Kevin Edvárdra, aki január 10-én eltűnt, azóta senki sem tudja, hol lehet. Eltűnése körülményeiről semmit sem lehet tudni, az viszont biztos, hogy a gyerek a Baktalórántháza VSE ifjú focistája.

Eltűnt egy fiatal magyar focista, Jónás Kevin Edvárd

Fotó: Police.hu

Eltűnt és semmi életjelet nem adott magáról

A Baktalórántháza VSE közösségét is megrázta ifjú labdarúgójuk váratlan hiánya. A rendőrök azt kérik, hogy aki felismeri valahol a fotó alapján a gyereket, vagy bármilyen használható információval rendelkezik a 13 éves fiúról, jelentkezzen a 06-42/352-134-es számon, a nap 24 órájában hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a díjmentes 112-es segélyhívón.

A bejelentés akár anonim módon is megtehető, minden apró részlet segítheti a keresést!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

