Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenet: kiszivárogtak Putyin és az amerikai elnök beszélgetései – mutatjuk őket

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

eltűnt

Eltűnt egy mezőfalvi testvérpár

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A dunaújvárosi rendőrség a lakosság közreműködését kéri két mezőfalvi gyerek felkutatásához. Január 5-én eltűntek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
eltűntismeretlen helydunaújvárosidunaújvárosi rendőrkapitányságházi rubina ketrinházi jázmin tifanirendőrség

A dunaújvárosi rendőrök közzétették két kislány fotóját. A 14 éves Házi Rubina Ketrint és a 15 éves Házi Jázmin Tifanit keresik, körözési eljárást indítottak. A mezőfalvi testvérpár mindkét tagja január 5-én ment el valahová otthonról, azóta eltűnt személyként tartják őket nyilván – írta a Duol.hu.

Eltűnt tetvérpár: Házi Rubina Ketrin és Házi Jázmin Tifani
Eltűnt testvérpár: Házi Rubina Ketrin és Házi Jázmin Tifani
Fotó:  Police.hu 

Lakosság segítségét kéri a rendőrség az eltűnt testvérpár keresésében

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a lakosság segítségére számít a gyerekek ügyében. 

Azt írták, mindkét lány átlagos testalkatú, barna szemű és hosszú barna hajú; eltűnésükkor sötét ruhát – fekete nadrágot és kabátot – viseltek.

A rendőrök azt kérik, hogy az, aki bármilyen információval rendelkezik a tartózkodási helyükről, akár névtelensége megőrzése mellett is tegyen bejelentést a Telefontanú zöldszámán (06-80-555-111), a 112-es segélyhívón vagy közvetlenül a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság elérhetőségein.

Miközben a dunaújvárosi rendőrök az eltűnt testvérpárt keresik, egy XVII. kerületi társasház lakói szenvednek, ugyanis hiába a bírósági távoltartás, a kiskorú lányt zaklató férfi továbbra is félelemben tartja a közösséget.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

x

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!