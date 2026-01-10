Eltűnt egy mezőfalvi testvérpár

A dunaújvárosi rendőrök közzétették két kislány fotóját. A 14 éves Házi Rubina Ketrint és a 15 éves Házi Jázmin Tifanit keresik, körözési eljárást indítottak. A mezőfalvi testvérpár mindkét tagja január 5-én ment el valahová otthonról, azóta eltűnt személyként tartják őket nyilván – írta a Duol.hu.

Eltűnt testvérpár: Házi Rubina Ketrin és Házi Jázmin Tifani

Fotó: Police.hu

Lakosság segítségét kéri a rendőrség az eltűnt testvérpár keresésében

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a lakosság segítségére számít a gyerekek ügyében.

Azt írták, mindkét lány átlagos testalkatú, barna szemű és hosszú barna hajú; eltűnésükkor sötét ruhát – fekete nadrágot és kabátot – viseltek.

A rendőrök azt kérik, hogy az, aki bármilyen információval rendelkezik a tartózkodási helyükről, akár névtelensége megőrzése mellett is tegyen bejelentést a Telefontanú zöldszámán (06-80-555-111), a 112-es segélyhívón vagy közvetlenül a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság elérhetőségein.

Miközben a dunaújvárosi rendőrök az eltűnt testvérpárt keresik, egy XVII. kerületi társasház lakói szenvednek, ugyanis hiába a bírósági távoltartás, a kiskorú lányt zaklató férfi továbbra is félelemben tartja a közösséget.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

x