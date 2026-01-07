Nyoma veszett egy pszichiátriai kezelés alatt álló tinédzsernek

A 17 éves Dancsó Laura hétfőn délben indult el Tótkomlósról a békéscsabai Zwack iskolába, ahova nem érkezett meg. Hollétéről azóta sem tudnak semmit. Az édesanyja elmondta, hogy eltűnt lánya pszichiátriai kezelés alatt áll, és rendszeresen jár kontrollra, ezért is nagyon fél, hogy mi történhetett vele. Laura magassága 160 cm, súlya 66 kg. Festett, vörös hajú – írja a Beol.hu.

A két napja eltűnt Dancsó Laurát édesanyja és a rendőrség is keresi Fotó: Police.hu

Ez tegye, ha látta az eltűnt lányt

A rendőrség azt kéri, hogy aki tud valamit Dancsó Laura hollétéről, tegyen bejelentést személyesen az Orosházi Rendőrkapitányságon (Orosháza, Szabadság tér 2.) vagy hívja a +36 (68) 411-344-es telefonszámot, esetleg a 112-es központi segélyhívót.

