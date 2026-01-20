Nem hiszi el, hogyan találták meg ezeket az eltűnt fiatalokat

Az eltűnésről szóló hírek többsége szorongást kelt. Családok várnak napokig, hetekig válasz nélkül, a közvélemény pedig gyakran csak a legrosszabb forgatókönyvekkel találkozik. Néha azonban a szerencse, a gyors rendőri intézkedés és a médiában megjelenő felhívások együtt mégis a családok oldalára állnak. Az elmúlt időszakban több olyan eset is történt Magyarországon, amikor az eltűntként keresett embereket végül élve találták meg.

Eltűnt emberek, akiket a rendőrségi keresés után élve találtak meg

Fotó: Oliver Dietze

Több várost is bejártak az eltűnt kiskamaszok

Országos figyelmet kapott két kiskamasz fiú eltűnése, akiket otthonról való távozásuk után kerestek, miután nem érkeztek meg az iskolába, ahova indultak. A rendőrség és a lakosság összefogásával indult meg a keresés, miközben a sajtó folyamatosan közölte a legfrissebb információkat. A fiúk végül egy másik városban kerültek elő, élve és sértetlenül. Kiderült, hogy hosszabb utat tettek meg egyedül, komoly veszélynek kitéve magukat.

Nagykátán találták meg az eltűnt szabadszállási kislányt

Szeptember 26-án eltűnt egy 14 éves szabadszállási lány, akit a családja és a rendőrség is nagy erőkkel keresett. Az eltűnés miatt a hatóságok körözést adtak ki, az ügy több sajtóorgánumban is megjelent. Az édesanya a közösségi médiában számolt be arról, hogy lányát végül négy nap után élve megtalálták. Egy hozzászólásában azt írta, hogy a gyermeket elrabolták, és egy háromgyermekes édesanya tartotta fogva. A 14 éves lányt végül Nagykátán találták meg. A police.hu oldaláról időközben eltávolították a korábban közzétett körözési felhívást, miután az eltűnési ügy lezárult.

Mohácstól Győrig: élve került elő Barna Bianka

Nagy visszhangot kapott Barna Bianka eltűnése, aki Mohács környékéről indult el otthonról a kutyájával. A 14 éves lány eltűnéséről a rendőrség körözést adott ki, az ügyet pedig több országos médium, köztük az Origo is nyomon követte. Napokig nem lehetett tudni, merre járhat, végül Győrben találtak rá. Egy járókelő figyelt fel rá, és értesítette a hatóságokat. A lányt élve, épségben megtalálták, a körözést megszüntették. A kutyája azonban nem került elő.

Ezek az esetek ritka kivételek. Az eltűnések többsége hosszú ideig megoldatlan marad, vagy tragikus véget ér. Mégis fontos emlékeztetni arra, hogy amikor egy eltűnt személy élve kerül elő, az nemcsak egy sikeres nyomozás végét jelenti, hanem egy család számára azt is, hogy a remény nem volt hiábavaló.

