A fagyhalál szorításában – percekkel a tragédia előtt találták meg az eltűnt férfit

Csütörtökön tűnt el egy 60 éves helyi lakos Gyulán, miután elhagyta a kórházat, ahol korábban vizsgálaton járt. Az eltűnt férfi körözését azonnal elrendelték, mivel attól tartottak, hogy a rendkívüli hidegben gyorsan életveszélyes állapotba kerülhet. A férfi gyors megtalálásának, és egyben a megmentésének a részleteit a Beol.hu tette közzé.

A hóban ült dideregve a januári fagyban az eltűnt férfi a megtalálásákor

Fotó: Facebook/Békés vármegyei rendőrség

Eltűnt férfi Gyulán: a kórháztól indult a keresés

A férfit január 8-án látták utoljára a gyulai kórházban. Sajtóinformációk szerint egy másik településről vitték be orvosi vizsgálatra, majd betegszállító vitte volna vissza oda, ahol él, a férfi azonban önállóan elhagyta az intézményt. A kórház azonnal jelezte az eltűnését, a Gyulai Rendőrkapitányság pedig rögtön intézkedett.

Az extrém hideg miatt minden perc számított

A rendkívüli időjárás tovább súlyosbította a helyzetet. A hőmérséklet gyorsan csökkent, és már az eltűnés első óráiban felmerült a kihűlés veszélye. Emiatt a rendőrség több közösségi oldalon is közzétette a felhívást, abban bízva, hogy valaki látta a férfit.

Kilenc rendőri egység indult a férfi keresésére

A keresésbe összesen kilenc rendőri egység kapcsolódott be. Nemcsak a gyulai, hanem az eleki, a lőkösházi és a kétegyházi rendőrök is részt vettek az akcióban, miközben a lakosság segítségét is kérték a Facebook gyulai csoportjaiban.

A Zrínyi téren találták meg az eltűnt férfit

A rendőrök 18 óra 25 perckor Gyulán, a Zrínyi téren bukkantak rá az eltűnt férfira. A járdán ült, a hóban összegörnyedve, amikor a hőmérséklet mínusz 8 fok körül járt, hajnalban pedig Gyulán mínusz 14 fokig süllyedt a hőmérséklet.

A férfi ekkorra már erősen átfagyott, állapota közvetlen életveszélyt jelentett. A hideg miatt mozgása lelassult, önállóan nem tudott volna segítséget kérni.

A rendőrök azonnal beültették a szolgálati autóba, betakarták, meleg teát adtak neki, majd mentőt hívtak hozzá. A gyors és összehangolt fellépésnek köszönhetően sikerült megakadályozni a végzetes kihűlést.

A rendőrség köszönetet mondott a lakosságnak

A rendőrség hangsúlyozta: ilyen extrém hidegben minden perc számít, ezért hasonló esetben azonnal a 112-es segélyhívót kell értesíteni. Egyúttal megköszönték a gyulai lakosok együttműködését, akik a közösségi oldalak segítségével hozzájárultak ahhoz, hogy az eltűnt férfit még időben megtalálják.