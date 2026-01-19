Elképesztő! Szürke Mercedes vihette el az eltűnt fiatalt

Hírlevél
2 órája
Olvasási idő: 6 perc
Aggódik a 16 éves Szemes Hanna családja. A tatabányai lány január 15-én eltűnt. A szemtanúk szerint egy luxusautóba ült be Sopronban, keresik a rendőrök.
Január 15-e óta nem ad életjelet magáról a Sopronban eltűnt Szemes Hanna. A 16 éves lány ügyében a Tatai Rendőrkapitányság munkatársai rendeltek el hivatalos körözést. Családja minden erejével keresi Hannát, és bízik benne, hogy mielőbb épségben hazatér a Bors információi szerint.

Az eltűnt lány körülbelül 166–170 centiméter magas, vékony testalkatú, vállig érő szőke hajú. Eltűnésekor fehér hosszú kabátot és zöld erdésznadrágot viselt
 Az eltűnt lány körülbelül 166–170 centiméter magas, vékony testalkatú, vállig érő szőke hajú. Eltűnésekor fehér hosszú kabátot és zöld erdésznadrágot viselt Fotó: Police.hu

Az osztálytársai itt látták utoljára az eltűnt lányt

A lány Sopronban tanul. Beszámolók szerint utoljára a kollégium környékén látták, ahol lakik. Erről Hanna édesapja, János beszélt a bulvárlapnak, aki úgy gondolja, a gyerekét január 18-án, vasárnap este egy luxusautós vitte el.

 Az osztálytársai látták, hogy a buszvégállomás környékén beszállt egy szürke Mercedesbe. Erről a kollégiumi nevelőtanártól értesültem. Ez este kilenc és tíz óra között történt"

 – közölte. 

A család számára különösen nyugtalanító, hogy korábban is előfordult már hasonló eltűnés. Akkor nem a hatóságok találták meg a lányt, hanem a testvérei bukkantak rá. Felvetődött annak a lehetősége is, hogy Hanna ugyanoda ment, ahová korábban, de ezt ellenőrizte a családja. Édesapja úgy véli, semmi nem utalt arra, hogy a lánya szándékosan akart volna eltűnni.

Előző este még beszéltem vele, a házi feladatát csinálta, fotót is küldött róla. Másnap reggel az osztálytársaival indult el a kollégiumból, de az iskolába már nem érkezett meg, hanem egy másik irányba ment"

 – idézte fel a férfi, aki arról beszélt, mindent megtesznek annak érdekében, hogy Hanna mielőbb előkerüljön: 

Nehéz helyzetben vagyunk, senki nem tud róla semmit” 

– zárta szavait az édesapa. 

A rendőrök azt kérik, hogy aki a fotója alapján felismeri a 166-170 cm magas, csinos, vállig érő, szőke hajú, eltűnésekor hosszú, fehér kabátban és zöld erdésznadrágban lévő lányt valahol, esetleg tud az eltűnéséről valamit, jelentkezzen!

Eközben Budapesten a 18 éves Egressy Mátyás péntek esti eltűnése miatt aggódik a családja. Egy szakértő szerint lehet, hogy hónapig nem oldódik meg a rejtélyes ügy, ha egyvalami történt vele. Hogy mire utalt, megtudhatja, ha ide kattint!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

