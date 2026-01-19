Elképesztő! Szürke Mercedes vihette el az eltűnt fiatalt

Január 15-e óta nem ad életjelet magáról a Sopronban eltűnt Szemes Hanna. A 16 éves lány ügyében a Tatai Rendőrkapitányság munkatársai rendeltek el hivatalos körözést. Családja minden erejével keresi Hannát, és bízik benne, hogy mielőbb épségben hazatér a Bors információi szerint.

Az eltűnt lány körülbelül 166–170 centiméter magas, vékony testalkatú, vállig érő szőke hajú. Eltűnésekor fehér hosszú kabátot és zöld erdésznadrágot viselt Fotó: Police.hu

Az osztálytársai itt látták utoljára az eltűnt lányt

A lány Sopronban tanul. Beszámolók szerint utoljára a kollégium környékén látták, ahol lakik. Erről Hanna édesapja, János beszélt a bulvárlapnak, aki úgy gondolja, a gyerekét január 18-án, vasárnap este egy luxusautós vitte el.

Az osztálytársai látták, hogy a buszvégállomás környékén beszállt egy szürke Mercedesbe. Erről a kollégiumi nevelőtanártól értesültem. Ez este kilenc és tíz óra között történt"

– közölte.

A család számára különösen nyugtalanító, hogy korábban is előfordult már hasonló eltűnés. Akkor nem a hatóságok találták meg a lányt, hanem a testvérei bukkantak rá. Felvetődött annak a lehetősége is, hogy Hanna ugyanoda ment, ahová korábban, de ezt ellenőrizte a családja. Édesapja úgy véli, semmi nem utalt arra, hogy a lánya szándékosan akart volna eltűnni.

Előző este még beszéltem vele, a házi feladatát csinálta, fotót is küldött róla. Másnap reggel az osztálytársaival indult el a kollégiumból, de az iskolába már nem érkezett meg, hanem egy másik irányba ment"

– idézte fel a férfi, aki arról beszélt, mindent megtesznek annak érdekében, hogy Hanna mielőbb előkerüljön:

Nehéz helyzetben vagyunk, senki nem tud róla semmit”

– zárta szavait az édesapa.

A rendőrök azt kérik, hogy aki a fotója alapján felismeri a 166-170 cm magas, csinos, vállig érő, szőke hajú, eltűnésekor hosszú, fehér kabátban és zöld erdésznadrágban lévő lányt valahol, esetleg tud az eltűnéséről valamit, jelentkezzen!

