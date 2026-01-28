Húsz napja tűnt el a dunaújvárosi férfi

Egy egész várost tart izgalomban és aggodalomban az ügy, miszerint már húsz napja eltűnt egy 33 éves dunaföldvári férfi, akiről azóta sem érkezett hiteles információ. A keresés folyamatos, de a nyomok hiánya és az idő múlása egyre nyomasztóbbá teszi a helyzetet – írta a Teol.

Húsz napja keresik az eltűnt férfit

Fotó: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A helyiek szerint a férfi az eltűnése előtt lelki nehézségekkel küzdhetett és olyan hírek is keringenek, hogy búcsúlevelet hagyott maga után. A levél állítólag a Dunára utalt, ami tovább fokozta az aggodalmat a környéken élők körében.

Az eltűnt férfit az egész város keresi

A hatóságok kezdetben a térfigyelő kamerák felvételeire támaszkodhattak. Ezek alapján a férfi mozgása egy darabig követhető volt, majd egy ponton minden megszakadt. Mintha egyszerűen eltűnt volna a föld színéről. A keresésbe rendőrségi és civil kutyákat is bevontak, amelyek szinte ugyanazon a területen jelezték a nyom végét. Ez a hely azóta is az ügy egyik legnagyobb rejtélye, hogy vajon mi történhetett ott és merre ment tovább, ha egyáltalán továbbment?

A Duna közelsége miatt a folyó és a partszakasz továbbra is a keresés középpontjában áll. A januári hideg, a fagyos időjárás és a vízállás azonban rendkívül megnehezíti a kutatást, miközben minden eltelt nap újabb kérdéseket vet fel.

Sokan személyesen ismerték az eltűnt férfit és bár a remény napról napra halványul, még mindig bíznak egy váratlan fordulatban. Ugyanezt tette Borbás Marcsi is, akinek egy ismerőse tűnt el Szentendrén, szintén a Duna part közelében.