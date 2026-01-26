Kórházból veszett nyoma egy idős férfinak Budapesten – kabát sincs rajta a nagy hidegben

Hírlevél
Vasárnap éjszaka nyoma veszett egy 78 éves férfinak, aki a XI. kerületi Szent Imre Kórház neurológiai osztályáról távozott. A család és a hatóságok is egy eltűnt idős férfit keresnek, akiről azóta semmilyen hiteles információ nem áll rendelkezésre.
Rövid idő alatt futótűzként terjedt a közösségi oldalakon az a felhívás, amely egy eltűnt idős férfi felkutatásához kér segítséget: alig két óra alatt már több mint 800-an osztották meg. A 78 éves Tóth Kálmán vasárnap éjszaka tűnt el a XI. kerületi Szent Imre Kórház neurológiai osztályáról, és azóta sem adott életjelet magáról – írta a Blikk.hu.

Fotó: Polyák Attila

A család segítséget kér az eltűnt férfi felkutatásában

A család attól tart, hogy a férfi még mindig a kórház környékén lehet. Aggodalomra ad okot, hogy semmilyen személyes irat nincs nála, és kabát nélkül távozott az intézményből a hideg idő ellenére. Az eltűnésről a kórház értesítette a hatóságokat, a rendőrség megkezdte az intézkedést.

Akik látták Tóth Kálmánt, vagy bármilyen információval rendelkeznek a tartózkodási helyéről, azonnal hívják a 112-es segélyhívót, vagy értesítsék a családot a +36 30 246 0049 illetve a +36 30 612 5846 telefonszámokon.

Mindegy, hogy idős, felnőtt vagy gyerek. A hozzátartozók ugyanúgy aggódnak eltűnt szerettükért, legyen akármilyen korban. Egressy Mátyás eltűnése kapcsán pszichológus mondta el, mit éreznek a szülők, ha eltűnik a gyeremkük.

 

