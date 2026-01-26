Kórházból veszett nyoma egy idős férfinak Budapesten – kabát sincs rajta a nagy hidegben

Rövid idő alatt futótűzként terjedt a közösségi oldalakon az a felhívás, amely egy eltűnt idős férfi felkutatásához kér segítséget: alig két óra alatt már több mint 800-an osztották meg. A 78 éves Tóth Kálmán vasárnap éjszaka tűnt el a XI. kerületi Szent Imre Kórház neurológiai osztályáról, és azóta sem adott életjelet magáról – írta a Blikk.hu.

Kórházból eltűnt idős férfit keres a rendőrség

Fotó: Polyák Attila

A család segítséget kér az eltűnt férfi felkutatásában

A család attól tart, hogy a férfi még mindig a kórház környékén lehet. Aggodalomra ad okot, hogy semmilyen személyes irat nincs nála, és kabát nélkül távozott az intézményből a hideg idő ellenére. Az eltűnésről a kórház értesítette a hatóságokat, a rendőrség megkezdte az intézkedést.

Akik látták Tóth Kálmánt, vagy bármilyen információval rendelkeznek a tartózkodási helyéről, azonnal hívják a 112-es segélyhívót, vagy értesítsék a családot a +36 30 246 0049 illetve a +36 30 612 5846 telefonszámokon.

