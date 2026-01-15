Egy család napok óta kétségbeesetten keresi eltűnt hozzátartozóját. Czakó János Németországban dolgozott volna, de január eleje óta senki nem tud róla semmit. Az eltűnéséről először az édesanyja írt egy nyilvános bejegyzésben az Eltűnt Személyek Keresése Facebook-csoportban. A poszt gyorsan terjedni kezdett, rengetegen osztották meg, a család pedig azóta is minden lehetséges segítséget próbál megragadni – írta a Borsonline.hu.

Az eltűnt férfi ügyében a család és a hatóságok is segítséget kérnek

Fotó: Facebook / Eltűnt Személyek Keresése

A hozzátartozók elmondása alapján János január 5-én érkezett meg Németországba egy magyar vállalkozóval, munkavégzés céljából. A szállásuk a németországi Gröningenben volt, de két nappal később a férfi egyszerűen eltűnt onnan. Nem szólt senkinek, nem hagyott üzenetet, és azóta sem adott magáról életjelet.

A testvérem iratok és mobiltelefon nélkül ment ki Németországba

– írta a férfi fiváre az Eltűnt Személyek Keresése nevű Facebook-csoportban. Január 7-e óta senki nem tudja, hol lehet, ezért a család bejelentést tett a német hatóságoknál, és felvette a kapcsolatot a magyar konzulátussal is.

Németországban látták utoljára az eltűnt férfit

Az ügy január 9-én váratlan fordulatot vett. A család információi szerint Jánost ekkor az Erkner és Brandenburg környéki rendőrség megtalálta. Kórházba vitték kivizsgálásra, majd miután megállapították, hogy nincs szüksége további ellátásra, és nem követett el semmilyen bűncselekményt, a rendőrség az erkneri vasútállomáson tette ki.

Az erkneri rendőrségen volt január 9-én! A kórházból 17:00 körül vitték el a helyi vasútállomásra! Azóta semmi nyom!

– írta feldúlt kommentjében a testvér. Innentől teljes a bizonytalanság. Nem tudni, merre indult tovább, volt-e hová mennie, vagy egyáltalán biztonságban van-e. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Jánosnál nem volt sem irat, sem pénz, sem telefon, ráadásul asztmás, a gyógyszerei pedig nem voltak nála.

A család szerint János biztosan jelentkezne, ha tudna. Éppen ezért különösen nyugtalanító számukra, hogy eddig semmilyen módon nem adott hírt magáról. Időközben egy hozzátartozó személyesen is Németországba utazott, hogy megpróbálja megtalálni őt.

A kommentekből az is kiderül, hogy János eredetileg fizikai munkára ment volna ki Németországba, ezt az édesanyja is megerősítette. Elmondása szerint már járt a rendőrségen, és minden információt átadott, ami segítheti a keresést. Az eltűnt férfit időközben a magyar rendőrség is körözés alá vonta, az erről szóló felhívás a police.hu oldalon is elérhető.

A család továbbra is minden lehetséges csatornán segítséget kér, és abban bízik, hogy valaki látta Jánost, vagy tud olyan információt, amely elvezethet a megtalálásához. Aki bármit tud az eltűnt férfi hollétéről, kérik, hogy értesítse a rendőrséget, vagy jelentkezzen a hozzátartozóknál.

