„Hány embernek kellett volna még meghalnia?” – megrendítő vallomást tett a meggyilkolt villanyszerelő özvegye

Több mint egy évtizede élnek a győri villanyszerelők eltűnésének árnyékában Orlik Vilmos és Mácsik Zoltán családjai. Az ügy eddigi csúcspontjaként É. Imrét első fokon életfogytiglani börtönre ítélték a két férfi meggyilkolásáért, de a Győri Ítélőtábla eljárási hiba miatt most hatályon kívül helyezte az ítéletet. A döntés újra a kezdeti bizonytalanságba taszította az eltűnt áldozatok hozzátartozóit – írta meg a Bors.

A két eltűnt villanyszerelő ügye 11 éve húzódik, a családok még mindig a lezárásra várnak

Fotó: police.hu

Egy évtizede él bizonytalanságban az eltűnt Orlik Vilmos családja

Vilmos 2015-ben tűnt el, miután találkozóra indult É. Imréhez. A férfi soha nem tért haza, ami miatt a felesége, Mária és a fiaik aggódni kezdtek, ezért bejelentették a férfi eltűnését, de a körözés kezdetben eredménytelen maradt. A nyomozás csak akkor lendült fel, amikor három évvel később Mácsik Zoltán is hasonló körülmények között tűnt el. Mária, Orlik Vilmos felesége, hosszú hallgatás után nyilatkozott a történtekről. Elmondta, hogy több mint tíz éve küzdenek az üggyel, és éppen akkor érhetnének valamiféle megnyugvást, amikor közlik velük, hogy mindent újra kell kezdeni. Arról, hogy hatályon kívül helyezték az ítéletet, csak egy ismerősük tájékoztatta őket, de rendívül felháborította őket.

Ha nem történik meg ugyanaz szegény Zolival is, mint velünk, akkor nekünk a mai napig nincs ügyünk"

– mondta a bulvárlapnak Orlik Vilmost özvegye.

Amikor a férjem eltűnt, akkor nem nekünk, hanem É. Imrének hittek, nem tehettünk semmit. Azt mondták: ha lesz még egy gyilkosság vagy ha elszólja magát Imre, akkor tudnak lépni. Ezt soha nem fogom elfelejteni… Sajnáljuk nagyon Zolit, de sajnos mi az ő ügyével jutottunk előbbre. Ugyanis eddig a pontig azt állította Imre, hogy a férjem elszökött itthonról, külföldre menekítette őt. Persze ez hazugság volt, nem kellett őt sehova se menekíteni. Vilmos több nyelven beszélt, sokat jártunk külföldre, ráadásul sosem ment volna el, mert itt rendezte be az életét. Vilmost eltűntté nyilvánították és kész, de ekkor jött Zoli eltűnése…"

– tette hozzá az asszony.

A nyomozás végül Zoltán eltűnésére koncentrált és sorozatosan kerültek elő ingóságai.

Előkerült a furgonja,

a szerszámai,

majd É. Imre unokatestvére is bevallotta, hogy bizonyítékokat rejtegetett.

Csak ekkor vált világossá, hogy a parkolt autó Vilmosé volt. De addigra már túl késő volt, mert a férfi ügyében minden bizonyíték megsemmisült, így a hatóságok a második eltűnésre összpontosítottak.

Végül É. Imre ellen vádat emeltek a két villanyszerelő meggyilkolása miatt.

A bíróság megállapította, hogy Orlik Vilmost a kibérelt kotrógéphez fűződő ügy miatt ölték meg, amelyet később Ausztriában, elrejtve találtak meg. Mária az új eljárás kapcsán értetlen és felháborodott.

Én azt nem értem, miért kell elölről kezdeni az ügyet? Hány embernek kellett volna még meghalnia? A férjem, Vilmos, Mácsik Zoltán és ott van még Imre eltűnt szomszédasszonya is, akiről a mai napig senki sem beszél… Ja, és azok a tanúk, akik elmondják, hogy meg akarták őket is ölni. Remélem, maximum egy év alatt letárgyalják már, mert nem bírjuk tovább, sem lelkileg, sem anyagilag. A bíróságnak is látnia kell, hogy É. Imre életfogytiglanit érdemel, semmi mást!"

– zárta sorait az özvegy.