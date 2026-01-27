Meztelen tahitótfalui férfit keres a rendőrség

A 36 éves Rokonál Benedek Lőrinc január 27-én hajnalban hagyta el tahitótfalui otthonát, és azóta nem adott életjelet magáról. Az eltűnt férfihoz köthető ruhadarabokat és ékszereket később a Dunapart környékén találták meg, de a 183 centiméter magas, vékony testalkatú, szőkésbarna, őszülő hajú férfi holléte továbbra is ismeretlen. Haját általában összefogva viseli, jellegzetes, ívelt orra van, és feltehetően ruhát nem visel, mivel azokat hátrahagyta – áll a Police.hu oldalán.

Eltűnt személyt keres a Szentendrei Rendőrkapitányság

Fotó: Police.hu

Segítséget kér a rendőrség az eltűnt férfi felkutatásában

A rendőrség kéri, hogy aki látta Rokonál Benedek Lőrincet, vagy bármilyen információval rendelkezik tartózkodási helyéről, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96-os számon, a Telefontanú zöldszámát (06-80-555-111), vagy a 112-es segélyhívót.

Az eltűnt férfi képe IDE kattintva érhető el.

A tegnapi napon írtunk róla, hogy a Szent Imre Kórház neurológiai osztályáról eltűnt egy 78 éves férfi, akit még aznap megtaláltak a kórház egyik aknájában.