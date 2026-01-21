Kétségbeesett lépésre szánta el magát az eltűnt fiú családja

Január eleje óta semmi hír nincs a pácini fiúról, a család pedig egyre kétségbeesettebben próbál kapaszkodót találni. Az eltűnt fiú kálváriája immár két hete tart, és eddig egyetlen olyan nyom sem került elő, amely közelebb vitte volna a hozzátartozókat Oszkár megtalálásához – írja a Ripost.
Eltűnt Pácinon: egymillió forintos jutalmat ajánlottak fel
Az ügyben most új fejlemény történt: Rostás Oszkár testvére,
Vivien a közösségi oldalán jelentette be, hogy egymillió forintos nyomravezetői díjat ajánlanak fel annak, aki biztos és hiteles információval tud szolgálni a fiatal fiú hollétéről.
Mint írta, nem pletykát vagy feltételezést várnak, hanem kizárólag olyan információt, amely alapján Oszkár ténylegesen előkerül és biztonságban hazatér. A család reményei szerint a jutalom segíthet megszólaltatni valakit, aki eddig hallgatott.
„Holnap lesz két hete, hogy semmit nem tudunk róla”
Vivien megtörten nyilatkozott a Ripostnak az elmúlt napok reménytelenségéről. Elmondta, bíznak benne, hogy ha valaki valóban rendelkezik fontos információval, most már jelentkezni fog.
A család országos lapokhoz is fordult, abban reménykedve, hogy a sajtónyilvánosság révén
valaki felismeri Oszkárt, vagy olyan részletre emlékszik, amely eddig elkerülte a figyelmet.
Így lehet felismerni Rostás Oszkárt
A fiatal fiú körülbelül 170 centiméter magas, nagyjából 85 kilogramm. Kereszt tetoválása van a mellkasán, egy másik tetoválás a kezén. Eltűnésekor fekete cipőt, fekete nadrágot, fehér pulóvert fekete csíkkal, fekete kabátot, valamint feliratos, világoskék farmer mellényt viselt. Iratai nála vannak, telefonja azonban nem elérhető.
A rendőrség is keresi a fiút
Rostás Oszkárt a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság is keresi, a rendőrség pedig a lakosság segítségét kéri.
Aki látta a fiatal fiút, vagy hiteles információval rendelkezik a hollétéről, azonnal értesítse a rendőrséget, vagy hívja a családot a 06-70-232-9522-es telefonszámon.
Térfigyelő kamera rögzítette utoljára az eltűnt fiút
A 18 éves Rostás Oszkár eltűnése előtt egy sárospataki családnál tartózkodott. Az ott élők elmondása szerint a fiatal ittas állapotba került, majd hajnal öt óra körül egyedül távozott az ingatlanból. A térfigyelő kamerák felvételei alapján ezt követően már a sárospataki vasútállomás környékén bukkant fel, itt látták kétséget kizáróan utoljára, majd nyoma veszett.
A hozzátartozók január 9-én az ECHO Search and Rescue Mentőcsoport segítségét kérték. A mentőcsoport munkája során sikerült beazonosítani azt a helyszínt, ahol Oszkár utoljára kétséget kizáróan megfordult. Az adatok szerint Sárospatakról még visszatért Pácinba, ezt követően azonban már semmilyen biztos információ nem áll rendelkezésre a hollétéről.
