Rendkívüli

Hivatalos: Donald Trump élete végéig elnök marad

Gyász

Sokkoló fotók a tragédia helyszínéről: így történt Jákli Mónika halálos balesete

eltűnt

Kétségbeesett lépésre szánta el magát az eltűnt fiú családja

Két hete nyomtalanul eltűnt egy 18 éves fiú, a család pedig azóta sem kapott semmilyen megnyugtató információt. Az eltűnt fiú ügyében most drámai fordulat történt: egymillió forintos nyomravezetői díjat ajánlottak fel annak, aki hiteles információt ad Rostás Oszkár hollétéről.
Január eleje óta semmi hír nincs a pácini fiúról, a család pedig egyre kétségbeesettebben próbál kapaszkodót találni. Az eltűnt fiú kálváriája immár két hete tart, és eddig egyetlen olyan nyom sem került elő, amely közelebb vitte volna a hozzátartozókat Oszkár megtalálásához – írja a Ripost.

eltűnt
Immár két hete keresik Oszkárt. A családja egymillió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel az eltűnt fiú megtalálása érdekében Fotó: Ripost

Eltűnt Pácinon: egymillió forintos jutalmat ajánlottak fel

Az ügyben most új fejlemény történt: Rostás Oszkár testvére, 

Vivien a közösségi oldalán jelentette be, hogy egymillió forintos nyomravezetői díjat ajánlanak fel annak, aki biztos és hiteles információval tud szolgálni a fiatal fiú hollétéről.

Mint írta, nem pletykát vagy feltételezést várnak, hanem kizárólag olyan információt, amely alapján Oszkár ténylegesen előkerül és biztonságban hazatér. A család reményei szerint a jutalom segíthet megszólaltatni valakit, aki eddig hallgatott.

„Holnap lesz két hete, hogy semmit nem tudunk róla”

Vivien megtörten nyilatkozott a Ripostnak az elmúlt napok reménytelenségéről. Elmondta, bíznak benne, hogy ha valaki valóban rendelkezik fontos információval, most már jelentkezni fog.

 A család országos lapokhoz is fordult, abban reménykedve, hogy a sajtónyilvánosság révén

 valaki felismeri Oszkárt, vagy olyan részletre emlékszik, amely eddig elkerülte a figyelmet.

Így lehet felismerni Rostás Oszkárt

A fiatal fiú körülbelül 170 centiméter magas, nagyjából 85 kilogramm. Kereszt tetoválása van a mellkasán, egy másik tetoválás a kezén. Eltűnésekor fekete cipőt, fekete nadrágot, fehér pulóvert fekete csíkkal, fekete kabátot, valamint feliratos, világoskék farmer mellényt viselt. Iratai nála vannak, telefonja azonban nem elérhető.

A rendőrség is keresi a fiút

Rostás Oszkárt a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság is keresi, a rendőrség pedig a lakosság segítségét kéri. 

Aki látta a fiatal fiút, vagy hiteles információval rendelkezik a hollétéről, azonnal értesítse a rendőrséget, vagy hívja a családot a 06-70-232-9522-es telefonszámon.

Térfigyelő kamera rögzítette utoljára az eltűnt fiút

A 18 éves Rostás Oszkár eltűnése előtt egy sárospataki családnál tartózkodott. Az ott élők elmondása szerint a fiatal ittas állapotba került, majd hajnal öt óra körül egyedül távozott az ingatlanból. A térfigyelő kamerák felvételei alapján ezt követően már a sárospataki vasútállomás környékén bukkant fel, itt látták kétséget kizáróan utoljára, majd nyoma veszett.

eltűnt
A sátorpataki vasútállomáson látták utoljára az eltűnt fiút Fotó: ECHO Search and Rescue/Ripost

A hozzátartozók január 9-én az ECHO Search and Rescue Mentőcsoport segítségét kérték. A mentőcsoport munkája során sikerült beazonosítani azt a helyszínt, ahol Oszkár utoljára kétséget kizáróan megfordult. Az adatok szerint Sárospatakról még visszatért Pácinba, ezt követően azonban már semmilyen biztos információ nem áll rendelkezésre a hollétéről.

Versenyfutás az idővel a Dunán: extrém körülmények nehezítik Egressy Mátyás felkutatását – videóval

