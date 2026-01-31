Eltűnt Rákos Levente Örs, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Aggódnak egy fiatal férfiért Pest vármegyében. Eltűnt Rákos Levente Örs, aki január 30-án reggel dunabogdányi otthonából ismeretlen helyre távozott, azóta nem adott életjelet magáról – tette közzé a Police.hu.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt Rákos Levente Örsöt, a lakosság segítségét kérik

Fotó: Police.hu

Eltűnt Dunabogdányból egy 23 éves fiatal férfi

A Szentendrei Rendőrkapitányság 13090-157/17/2026. körözési számon folytat eljárást Rákos Levente Örs eltűnése miatt.

A rendőrség tájékoztatása szerint a fiatal férfi január 30-án a reggeli órákban dunabogdányi otthonából indult el, azóta tartózkodási helye ismeretlen.

Személyleírás

Az eltűnt fiatal férfi 175 centiméter magas, fehér bőrű, kék szemű, szőkés barna rövid hajú, borotvált arcú, vékony testalkatú.

Ruházat az eltűnéskor

fekete, térdig érő, kapucnis télikabátot,

fekete melegítőalsót,

fekete, kapucnis felsőt,

barna színű bakancsot viselt.

Nála volt egy fekete hátizsák is.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy akik Rákos Levente Örsöt látták, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről érdemleges információval rendelkeznek, az alábbi elérhetőségek egyikén tegyenek bejelentést:

Tevékenység-irányítási Központ: 06-1-236-28-96 Telefontanú: 06-80-555-111 112 központi segélyhívó

