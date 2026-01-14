Nyomtalanul tűnt el a pácini fiú: - 20 fokos hideggel küzdenek a keresése közben

Január 7-e óta nincs hír a 18 éves Rostás Oszkárról. Az eltűnt fiú azóta nem adott magáról életjelet, telefonja elérhetetlen, a családja pedig kétségbeesetten próbálja kideríteni, mi történhetett vele – írta a Borsonline.hu.

Napok óta keresik az eltűnt fiút

Fotó: ECHO Search and Rescue Mentőcsoport

Napok óta nyoma sincs az eltűnt fiúnak

A jelenlegi tényállás szerint Oszkárt utoljára egy pácini vegyesbolt biztonsági kamerája rögzítette. Január 7-én reggel 6 óra 55 perckor vásárolt az üzletben, majd nem hazafelé indult, hanem egy összekötő ösvényen keresztül a Fő út irányába ment tovább. Innen azonban nyoma veszett. Oszkár az eltűnését megelőző éjszakát Sárospatakon töltötte a barátaival, ahonnan hajnalban indult vissza Pácinba. A sárospataki vasútállomás környékén működő térfigyelő kamerák is rögzítették, sokáig ez volt róla az utolsó biztos információ.

A később előkerült felvételek azonban egyértelművé tették, hogy végül visszatért Pácinba. A család január 9-én kérte az ECHO Search and Rescue Mentőcsoport segítségét. A mentők január 11-én, vasárnap hajnalban kezdték meg a keresést Pácin környékén, rendkívül hideg, mínusz 20 fokos időjárási körülmények között.

A keresés során sikerült beazonosítani azt a helyszínt, ahol Oszkár utoljára biztosan járt. A család megerősítette, hogy a kisbolt kamerafelvételein egyértelműen Oszkár látható. A felvételek alapján jól felismerhető volt a ruházata, a boltban egy energiaitalt vásárolt.

Felmerült annak a lehetősége is, hogy Oszkár a Fő úton autóba szállt. A mentőcsoport szerint egy, a környéken feltűnő jármű – feltehetően Renault vagy Peugeot típus – kapcsolatba hozható az eltűnésével. Arra kérnek mindenkit, aki felismeri az autót, vagy bármilyen információval rendelkezik, hogy azonnal jelezze a rendőrségen. Családja számára továbbra is érthetetlen a fiú eltűnése.

A család és a hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy aki bármit tud Rostás Oszkár eltűnéséről, mozgásáról vagy jelenlegi tartózkodási helyéről, az jelezze a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a családot a 06 70 232 9522 telefonszámon.

Személyleírás

Oszkár körülbelül 170 centiméter magas, testsúlya nagyjából 85 kilogramm. Mellkasán kereszttetoválás, kezén tetoválás látható. Eltűnésekor Cipo&Baxx cipőt, fekete nadrágot, fehér pulóvert fekete csíkokkal és farmerkabátot viselt.