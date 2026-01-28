Holtan találták meg az eltűnt 18 éves fiút

Tragikus véget ért annak a 18 éves fiatalnak a keresése, aki január elején eltűnt Sátoraljaújhelyen. A fiút megtalálták, azonban az életét már nem lehetett megmenteni – írta meg a Bors.

Holtan találták meg a január elején eltűnt Oszkárt

Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Megerősítették az eltűnt fiú halálhírét

R. Oszkár január 6-án, a térséget sújtó jelentős havazás idején veszett nyoma. Eltűnését követően sem a családja, sem az ismerősei nem tudtak kapcsolatba lépni vele, telefonja elérhetetlenné vált, hollétéről nem volt információ. Az eltűnés híre gyorsan terjedt, a kereséshez civilek, önkéntesek és mentőcsoportok is csatlakoztak, miközben a közösségi oldalakon sokan próbáltak segítséget nyújtani a felhívások megosztásával.

A fiatal felkutatására tett erőfeszítések ellenére a történet végül tragédiába torkollott. A haláleset hírét a család egyik tagja erősítette meg lapunknak, megköszönve mindazok támogatását, akik az elmúlt hetekben segítették a keresést.

Az ECHO Search and Rescue Mentőcsoport szintén megerősítette az információt.

Közleményükben részvétüket fejezték ki a hozzátartozóknak, és arra kérték a nyilvánosságot, hogy a gyász időszakában mindenki tartózkodjon a találgatásoktól és a feltételezésektől.

Mint írták, a körülményekről később a család vagy az illetékes hatóságok adhatnak tájékoztatást. A rendőrség hivatalos oldalán Oszkár körözési adatlapja egyelőre még elérhető, ami adminisztratív okokra vezethető vissza.