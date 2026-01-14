Emlékséta Gyulán, a 28 éve eltűnt Szathmáry Nikolettre emlékeztek

Huszonnyolc év telt el azóta, hogy nyomtalanul eltűnt a gyulai Szathmáry Nikolett. A tragédia évfordulóján szerdán ismét emléksétát tartottak Gyulán. – írta a Beol.hu.

A gyulaiak emléksétával tisztelegtek a 28 éve eltűnt Szathmáry Nikolett emléke előtt

Emlékséta a 28 éve eltűnt kislányért

A tragédia évfordulóján szerdán ismét emléksétát tartottak Gyulán. A résztvevők az Erkel Ferenc Művelődési Központtól indultak el azon az útvonalon, amelyen Nikolett is hazafelé haladhatott eltűnése napján. A csendes menet nemcsak az emlékezésről szólt, hanem arról is, hogy a közösség nem hajlandó belenyugodni abba, hogy a gyilkosság megoldatlan maradt és a tettes mai napig szabadlábon van.

A brutális bűncselekmény máig feldolgozhatatlan sebet hagyott a városban. A mindössze hét és fél éves gyermek 1998. januárjában néptánc óráról indult haza, de soha nem érkezett meg. Három évvel később pedig zsákba rejtett maradványaira találtak rá.

Szathmáry Nikolett 1998. január 14-én tűnt el. A család és a hatóságok hosszú ideig reménykedtek abban, hogy a kislány élve előkerülhet, viszont 2001-ben borzalmas fordulatot vett az ügy. Nádvágók találtak rá Nikolett holttestére egy zsákba csomagolva a Csabai út közelében.

Az emléksétán Iszály-Szilágyi Edit, Nikolett édesanyja elmondta, hogy számára ez az időszak mindig különösen nehéz:

Szinte önkéntelenül is újraélem azt a januári napot, hogy mi történt reggel, mi történt napközben és délután. Hiába telt el 28 év, nem koptak az emlékek, ahogy nem csökkent a fájdalom sem.

Az édesanya szerint nincs tudomása semmilyen friss fejleményről az üggyel kapcsolatban, de még mindig reménykedik, hogy fény derül az igazságra.