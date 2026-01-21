Öt tragikus eltűnés, amelyek hónapokig foglalkoztatták Magyarországot

Tragédia, rejtély és érzelmi hullámok – ezek a szavak jutnak eszünkbe, ha az elmúlt évtizedek néhány legismertebb eltűnéséről beszélünk. Ezek a történetek látszólag különböznek, mégis van bennük egyetlen közös vonás: az aggódó hozzátartozók könnyei és reményei, amelyek a média híreiben is visszaköszönnek. Nem csupán bűnügyi hírek voltak ezek, hanem olyan események, amelyek mögött családok, barátok és teljes közösségek napjai, hetei és hónapjai állnak. Az alábbiakban öt, a hazai sajtóban különösen erős visszhangot kapott eltűnt személy esetét foglaljuk össze.

Az eltűnt személyek esetei hónapokig tartó kereséseket és országos médiafigyelmet váltottak ki

Ophélie Bretnacher – egy eltűnt francia diák

2008 decemberében Ophélie Bretnacher, egy francia cserediák tűnt el Budapesten. A fiatal nő utolsó ismert helye egy belvárosi szórakozóhely környéke volt, ezt követően nyoma veszett. Rengeteg erőforrást mozgósítottak a kereséshez, de a rendőrségi akció egy ideig eredménytelen maradt, és a társadalmi érdeklődés is nagy volt a fejlemények iránt. Végül hónapokkal később a Dunában találtak rá egy holttestre, de a körülmények és a részletek sokáig vitatottak maradtak a sajtóban és a közbeszédben. A 2008-ban eltűnt lány esete kísértetiesen hasonlít a most eltűnt Egressy Mátyás eltűnéséhez, aki szintén egy buli után tűnt el és a Lánchídról zuhanhatott a jeges Dunába, testét azonban még nem találták meg a hatóságok.

Ackermann Dávid – A Margitsziget rejtélye

2009 szeptemberében Ackermann Dávid, 18 éves budapesti fiatalember tűnt el a Margitszigeten, miközben telefonja, pénztárcája és személyes tárgyai a helyszínen maradtak. A rendőrség és a család éveken át kerestette, és egymillió forint jutalmat is felajánlottak annak, aki érdemi információval szolgál. A nyomozás ellenére nem sikerült kideríteni, mi történt vele; az eset így a hazai kriminalisztika egyik legismertebb, megoldatlan fejezete maradt.

Kaszás Nikolett – Túrázásból rémálom

2025 szeptemberében országos figyelmet kapott, amikor Kaszás Nikolett, egy fiatal nő, túrázás közben eltűnt a Pilisben. A rendőrség körözést adott ki, és a helyi lakosság is bekapcsolódott a keresésbe, az eset így gyorsan bekerült a sajtó fő hírei közé. A beszámolók szerint Nikolett egy túraútvonalon tűnt el, és annak ellenére, hogy a keresés hosszú ideig zajlott, hetekig nem sikerült megtalálni – ami tovább növelte a közösségi média és a híroldalak figyelmét. Az álhírek között felmerült annak a lehetősége is, hogy Nikolett gyilkosság áldozata lett, a telefonján lévő cellainformációk és a rendőrség azonban cáfolták ezt. Kiderült: a nő öngyilkosságot követett el.