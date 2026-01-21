Öt tragikus eltűnés, amelyek hónapokig foglalkoztatták Magyarországot

Tragédia, rejtély és érzelmi hullámok – ezek a szavak jutnak eszünkbe, ha az elmúlt évtizedek néhány legismertebb eltűnéséről beszélünk. Ezek a történetek látszólag különböznek, mégis van bennük egyetlen közös vonás: az aggódó hozzátartozók könnyei és reményei, amelyek a média híreiben is visszaköszönnek. Nem csupán bűnügyi hírek voltak ezek, hanem olyan események, amelyek mögött családok, barátok és teljes közösségek napjai, hetei és hónapjai állnak. Az alábbiakban öt, a hazai sajtóban különösen erős visszhangot kapott eltűnt személy esetét foglaljuk össze.
Ophélie Bretnacher – egy eltűnt francia diák
2008 decemberében Ophélie Bretnacher, egy francia cserediák tűnt el Budapesten. A fiatal nő utolsó ismert helye egy belvárosi szórakozóhely környéke volt, ezt követően nyoma veszett. Rengeteg erőforrást mozgósítottak a kereséshez, de a rendőrségi akció egy ideig eredménytelen maradt, és a társadalmi érdeklődés is nagy volt a fejlemények iránt. Végül hónapokkal később a Dunában találtak rá egy holttestre, de a körülmények és a részletek sokáig vitatottak maradtak a sajtóban és a közbeszédben. A 2008-ban eltűnt lány esete kísértetiesen hasonlít a most eltűnt Egressy Mátyás eltűnéséhez, aki szintén egy buli után tűnt el és a Lánchídról zuhanhatott a jeges Dunába, testét azonban még nem találták meg a hatóságok.
Ackermann Dávid – A Margitsziget rejtélye
2009 szeptemberében Ackermann Dávid, 18 éves budapesti fiatalember tűnt el a Margitszigeten, miközben telefonja, pénztárcája és személyes tárgyai a helyszínen maradtak. A rendőrség és a család éveken át kerestette, és egymillió forint jutalmat is felajánlottak annak, aki érdemi információval szolgál. A nyomozás ellenére nem sikerült kideríteni, mi történt vele; az eset így a hazai kriminalisztika egyik legismertebb, megoldatlan fejezete maradt.
Kaszás Nikolett – Túrázásból rémálom
2025 szeptemberében országos figyelmet kapott, amikor Kaszás Nikolett, egy fiatal nő, túrázás közben eltűnt a Pilisben. A rendőrség körözést adott ki, és a helyi lakosság is bekapcsolódott a keresésbe, az eset így gyorsan bekerült a sajtó fő hírei közé. A beszámolók szerint Nikolett egy túraútvonalon tűnt el, és annak ellenére, hogy a keresés hosszú ideig zajlott, hetekig nem sikerült megtalálni – ami tovább növelte a közösségi média és a híroldalak figyelmét. Az álhírek között felmerült annak a lehetősége is, hogy Nikolett gyilkosság áldozata lett, a telefonján lévő cellainformációk és a rendőrség azonban cáfolták ezt. Kiderült: a nő öngyilkosságot követett el.
Miklovicz András – A matektanár eltűnése
2025 októberében egy 55 éves matematikatanár is eltűnt Budapestről, miután feltehetően abba az irányba indult, ahol korábban Kaszás Nikolett eltűnt és ahol a lányt később megtalálták. Ám olyan is hírek voltak az eltűnés kapcsán, hogy a Piliscsaba-környéki erdőkbe ment. A tanárt a családja és a rendőrség keresik, és a police.hu körözései között még mindig fenn van a neve. A zuglói rendőrkapitányság közzétette a fotóját és a köröző adatokat, és kéri, hogy aki látja vagy tud valamit a hollétéről, jelentkezzen a hatóságoknál. A férfi korábban is megpróbált öngyilkosságot elkövetni, ám akkor még a helyszínre érkező segítség megmentette az életét.
Lukóczki László – Egy családapa rejtélyes eltűnése
2025 októberében Lukóczki László, egy középkorú családapa nyomtalanul eltűnt Szombathely környékén. Az Origo beszámolója szerint az eltűnés előtti napokban zavartan viselkedett, és nem volt világos, merre indult, így a rendőrségnek nehéz dolga volt a keresésnél. A család és az önkéntesek azonnal mozgósították minden erejüket, és az eset gyorsan országos figyelmet kapott a médiában, mivel a nyomok hiánya és a bizonytalan körülmények fokozták a közvélemény aggodalmát, amelyek aztán be is igazolódtak. Lászlót ugyanazon a helyen találták meg, ahonnan feltehetőleg „eltűnt”.