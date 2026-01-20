Teljesen átfagyva találták meg az eltűnt férfit

Vasárnap délután futott be a bejelentés a rendőrséghez, amikor egy tatabányai férfi nem tért haza és a családja komolyan aggódni kezdett érte. Nem véletlenül, hiszen a hozzátartozók elmondása szerint az eltűnt férfi egészségi állapota miatt felügyeletre szorul, és térben, időben sem tud mindig megfelelően tájékozódni – írta a Ripost.

Megtalálta a rendőrség az eltűnt férfit

Fotó: MW

Azonnal megindult a hajtóvadászat az eltűnt férfi után

A rendőrök nem tétlenkedtek és az eltűnt férfi keresésébe rövid időn belül több szervezet is bekapcsolódott. Terepjárós önkéntesek, polgárőrök, önkéntes tűzoltók és rendőrkutyák indultak a nyomába, miközben minden lehetséges információt összegyűjtöttek róla. A nyomok végül Vértesszőlős felé vezettek. Kiderült, hogy ott látták utoljára a férfit, így a keresőcsapatok azonnal a településre siettek.

A kutatás végül egy bevásárlóközpont parkolójában hozott eredményt. Ott bukkantak rá az eltűnt tatabányai lakosra, aki órák óta bolyongott a hidegben. Teljesen átfagyott, kimerült volt, láthatóan segítségre szorult.

A rendőrök azonnal intézkedtek, meleg teát adtak neki, majd betették a fűtött járőrautóba, hogy felmelegedjen. Ezután hazavitték és biztonságban átadták a hozzátartozójának.

Az eset szerencsére jól végződött, ám nem minden eltűnés zárul ilyen megnyugtatóan. Miközben Tatabányán fellélegezhetett egy család, Budapesten továbbra is aggódva várják a híreket egy másik fiatalról. A rendőrség ugyanis még mindig keresi a 18 éves Egressy Mátyást, aki egy januári bulizás után tűnt el. A fiatal teniszező után önkéntesek és hatóságok egyaránt kutatnak, ám eddig nem került elő.