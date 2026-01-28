Hírlevél
Rendkívüli

Meghalt Voith Ági

Ónos eső, majd havazás jön, újra nagyobb lehűlés érkezik

eltűnt

Tetoválásai alapján is felismerhető az eltűnt fiatal nő – orvosra van szüksége

Napok óta nincs hír egy fiatal nőről, akinek eltűnése miatt már a hatóságok is komolyan aggódnak. Az eltűnt Dinó Dominika Ramóna orvosi segítségre is szorulhat.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága körözést rendelt el egy 26 éves nő ügyében. Az eltűnt fiatal miatt a rendőrség jelenleg is nagy erőket mozgósít – írja a Borsonline.hu.

eltűnt
Eltűnt Dinó Dominika Ramóna, akinek orvosi segítségre lehet szüksége Fotó: Police.hu

Az eltűnés körülményei miatt aggódik a rendőrség

A rendelkezésre álló adatok szerint a fiatal nő X. kerületi tartózkodási helyéről távozott ismeretlen helyre, és azóta sem adott életjelet magáról. A rendőrség hangsúlyozta: nem zárható ki, hogy egészségi állapota miatt orvosi ellátásra is szüksége lehet.

Tetoválásai segíthetnek az azonosításban

Dinó Dominika Ramóna körülbelül 165 centiméter magas, hosszú barna haja van, amelyet általában kontyban visel. Megkülönböztető jegyei közé tartoznak a nyakán és a kezén látható tetoválások, amelyek neveket és születési dátumokat ábrázolnak. A rendőrség szerint ezek alapján könnyen felismerhető lehet.

Orvosi segítségre is szüksége lehet

A körözési eljárás során felmerült, hogy az eltűnt nő egészségi állapota miatt veszélyben lehet. Emiatt a hatóságok az ügyet kiemelten kezelik, és minden bejelentést komolyan vesznek.

Ezt kéri a rendőrség a lakosságtól

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Dominika Ramóna tartózkodási helyéről, jelentkezzen:

a Telefontanú ingyenes zöldszámán: 06-80-555-111, vagy a 112-es segélyhívó számon.

A bejelentések névtelenül is megtehetők, a rendőrség szerint minden apró információ segíthet az eltűnt nő mielőbbi megtalálásában.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

