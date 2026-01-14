Egy véletlen és egy állhatatos nyomozó oldotta meg a fél évszázados rejtélyt

Egy texasi nyomozónak 52 év után sikerült pontot tennie az állam legrégebbi eltűnt személyének ügyére. A dallasi rendőrség január 6-án jelentette be, hogy kiderült, mi történt az 1973-ban eltűnt Norman Praterrel – írta a People.com.

Pont került a több mint 50 éve eltűnt fiatal ügyére

A 16 éves fiút 1973. január 14-én jelentették eltűntként Dallasban. Utoljára Kelet-Dallasban látták, barátai társaságában. A család évtizedeken át nem kapott választ arra, mi történt vele, miközben ugyanabban az évben, július 9-én egy azonosítatlan férfi halt meg egy gázolásos balesetben a 35-ös főúton. A két esetet akkor még senki nem kötötte össze, DNS-vizsgálatra pedig nem volt lehetőség, így az áldozat személyazonossága ismeretlen maradt.

52 év után oldódott meg az eltűnt tinédzser esete

Az ügy csak akkor mozdult meg újra, amikor Ryan Dalby nyomozó évekkel később elővette a régi aktákat, és megpróbált kapcsolatot találni a megoldatlan esetek között.

Az áttörést egy fénykép hozta, amelyet 2025 végén találtak meg az Aransas megyei halottkémi hivatalban az azonosítatlan áldozatról. A képet továbbították Dalbyhoz, aki egy igazságügyi elemzővel együtt úgy látta, hogy a férfi feltűnően hasonlít az eltűnt tinédzserre.

A rendőrség ezután felvette a kapcsolatot Norman idősebb testvérével, Isaac Praterrel. Amikor meglátta a fényképet, egyértelműen felismerte benne az eltűnt öccsét. Ezzel több mint fél évszázad után végre kiderült az igazság.

Ez a megoldás bizonyítéka a Dallasi Rendőrkapitányság elkötelezettségének az általunk vizsgált ügyek és az általunk szolgált családok iránt, függetlenül attól, mennyi idő telt el

– mondta a dallasi rendőrfőnök, Daniel Comeaux. Isaac Prater számára ezzel véget ért az évtizedeken át tartó bizonytalanság. Bár a veszteség nem múlt el, a testvére sorsa végre ismertté vált.