Eltűnt egy kisbaba Budapesten

A rendőrség nyilvános felhívást tett közzé egy egyéves gyermek eltűnése miatt Budapesten. Január 8-a óta rejtély, hol van az eltűnt Ujvári Alissza Szofia.
A Budapesti XII. Kerületi Rendőrkapitányság nagy erőkkel keresi az egyéves Ujvári Alissza Szofiát, akinek 2026. január 8-án veszett nyoma. Az eltűnt kislány keresése eddig nem vezetett eredményre – írta a Police.hu.

Fotó:  Police.hu 

A lakosság segítségét kérik az eltűnt gyerek felkutatásában

Azt nem tudni, milyen ruhában volt a kisbaba az eltűnésekor. 

A rendőrök azt kérik, hogy az, aki felismeri a kislányt, vagy tud valamit a tartózkodási helyéről, illetve eltűnésének körülményeiről, jelentkezzen személyesen a Budapesti XII. Kerületi Rendőrkapitányságon a 1122 Budapest, Maros utca 3-5. szám alatt vagy hívja a 36(1)457-5650-es telefonszámot, de névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában hívható Telefontanú zöldszámon a 06-80-555-111-es számon vagy a 112-es központi segélyhívón is tehet bejelentést. 

Nem Alissza az első gyermek, akit a rendőrség nagy erőkkel keres. Decemberben egy szlovák állampolgárságú nő tűnt el négy hónapos kisfiával, életjelet pedig nem adtak magukról. 

 

