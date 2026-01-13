Négy emberrel a csomagtartóban iszkolt a zsaruk elől

A vád szerint 2025 márciusában egy 21 éves külföldi sofőr Szeged környékén vette fel autójába azt a hét, papírok nélkül utazó személyt, akiket Nyugat-Európába próbált juttatni. A gátlástalan embercsempész a biztonsági szempontokat teljesen figyelmen kívül hagyva, három nőt és egy férfit a jármű csomagtartójába zsúfolva indult útnak – írta a Kisalföld.hu.

Menekülés közben fejre állt az embercsempész autója

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Felfordulást okozott az embercsempész

A vádlott az osztrák határ felé vette az irányt, ám az M85-ös autóúton rendőri ellenőrzésbe botlott. A megállás helyett eszeveszett menekülésbe kezdett, amely során több járőrautó is üldözőbe vette, mígnem egy elvétett kanyar miatt elveszítette uralmát a gépjármű felett: az autó az árokba csapódott és a tetejére borulva állt meg.

Üldözés közben történt meg a baj

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A balesetben két utas súlyosan, egy pedig könnyebben megsérült, a sofőr azonban segítségnyújtás helyett a szántóföldön keresztül próbált elfutni, de a rendőrök végül elfogták. A Soproni Járásbíróság előtt felelősségre vont férfi minősített embercsempészés és közúti baleset okozása miatt akár kilenc év börtönbüntetést is kaphat.

