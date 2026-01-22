A rendőrség TOP 50-es listáján szerepelt: Párkányban fogták el a szökésben lévő demecseri férfit

A rendőrség TOP 50-es körözési listáján is szerepelt az a demecseri férfi, aki hónapokon át sikeresen bujkált a hatóságok elől. Az embercsempészés miatt jogerősen elítélt Sz. M. elfogása nemzetközi együttműködés keretében történt – adta hírül a Police.hu.
Embercsempészés miatt ítélték el, de megszökött a börtön elől
Az 52 éves férfit
a bíróság embercsempészés bűntettének elkövetése miatt 8 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte.
A kiszabott szabadságvesztés letöltését azonban nem kezdte meg, a végrehajtás elől kereket oldott.
A szökésben lévő elítélt ellen elfogatóparancsot adtak ki,
és 2025 augusztusától körözték. Súlyos bűncselekménye és eltűnése miatt a rendőrség TOP 50-es körözési listájára is felkerült.
A célkörözési egység is bekapcsolódott a hajtóvadászatba
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Demecseri Rendőrőrsének körözési eljárásába bekapcsolódott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának célkörözési egysége is, hogy mielőbb kézre kerítsék a szökésben lévő férfit.
A nyomozók információgyűjtése során sikerült megállapítani, hogy Sz. M. álnéven Szlovákiában rejtőzik, így az ügy nemzetközi szintre lépett.
Nemzetközi együttműködés vezetett az elfogáshoz
Az elfogást a KR NNI és az ORFK NEBEK közreműködésével, az ENFAST-hálózaton – azaz a Célkörözési Egységek Európai Hálózatán – keresztül szervezték meg. A műveletet végül a Szlovák Célkörözési Egység hajtotta végre.
A körözött férfit január 8-án fogták el Párkányban,
ezzel véget ért a hónapok óta tartó bujkálása.
A kiadatásáról a szlovák hatóságok döntenek
Sz. M. kiadatásáról és Magyarországra történő hazaszállításáról a későbbiekben döntenek a szlovák hatóságok. Addig a férfi szlovák őrizetben marad.
49 embert hagyott volna megfulladni az embercsempész, a rendőrök mentették meg őket
A litván férfinek szír határsértőket kellett volna Bécsbe vinnie. Az embercsempész teherautója azonban lerobbant, ő pedig magukra hagyta a bezárt embereket. A megdöbbentő részletek ide kattintva olvashatóak el!