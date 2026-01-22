A rendőrség TOP 50-es listáján szerepelt: Párkányban fogták el a szökésben lévő demecseri férfit

A rendőrség TOP 50-es körözési listáján is szerepelt az a demecseri férfi, aki hónapokon át sikeresen bujkált a hatóságok elől. Az embercsempészés miatt jogerősen elítélt Sz. M. elfogása nemzetközi együttműködés keretében történt – adta hírül a Police.hu.

Párkányban fogták el az embercsempészés bűntette miatt körözött férfit Fotó: Police.hu

Embercsempészés miatt ítélték el, de megszökött a börtön elől

Az 52 éves férfit

a bíróság embercsempészés bűntettének elkövetése miatt 8 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte.

A kiszabott szabadságvesztés letöltését azonban nem kezdte meg, a végrehajtás elől kereket oldott.

A szökésben lévő elítélt ellen elfogatóparancsot adtak ki,

és 2025 augusztusától körözték. Súlyos bűncselekménye és eltűnése miatt a rendőrség TOP 50-es körözési listájára is felkerült.

A célkörözési egység is bekapcsolódott a hajtóvadászatba

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Demecseri Rendőrőrsének körözési eljárásába bekapcsolódott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának célkörözési egysége is, hogy mielőbb kézre kerítsék a szökésben lévő férfit.

A nyomozók információgyűjtése során sikerült megállapítani, hogy Sz. M. álnéven Szlovákiában rejtőzik, így az ügy nemzetközi szintre lépett.

Nemzetközi együttműködés vezetett az elfogáshoz

Az elfogást a KR NNI és az ORFK NEBEK közreműködésével, az ENFAST-hálózaton – azaz a Célkörözési Egységek Európai Hálózatán – keresztül szervezték meg. A műveletet végül a Szlovák Célkörözési Egység hajtotta végre.

A körözött férfit január 8-án fogták el Párkányban,

ezzel véget ért a hónapok óta tartó bujkálása.

A kiadatásáról a szlovák hatóságok döntenek

Sz. M. kiadatásáról és Magyarországra történő hazaszállításáról a későbbiekben döntenek a szlovák hatóságok. Addig a férfi szlovák őrizetben marad.

