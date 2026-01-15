Az ókori Rómába képzelte magát a szekszárdi férfi: ölni akart, rabszolgát tartott

Súlyos fegyházbüntetést szabott ki a Szekszárdi Törvényszék arra a harmincas éveiben járó férfira, aki a rácsok mögül hallgatta végig az újabb elmarasztaló ítéletet. A bíróság 10 év szabadságvesztéssel sújtotta a vádlottat, akit kényszermunka és emberkereskedelem bűntettében találtak bűnösnek, miközben már egy korábbi emberölési kísérlet miatt kiszabott 9 éves büntetését tölti – írta a Teol.hu.

Emberkereskedelem és kényszermunka, megkeserítette idős ismerőse életét

Emberkereskedelem miatt már börtönbe került

Megrázó részletek derültek ki arról a szekszárdi ügyről, amelyben egy gátlástalan férfi rabszolgasorba taszított egy beteg, hajléktalan embert. A vádlott kezdetben lakhatást és ételt ígért az idős áldozatnak némi kerti munka fejében, ám a költözés után a helyzet rémálomba fordult: a fűtetlen szobába kényszerített férfit naponta egyszer etette, és embertelen fizikai munkára fogta.

Az elnyomás azonban nem állt meg itt: a támadó elvette áldozata iratait és telefonját, majd válogatott kínzásokkal tartotta rettegésben. Rendszeresen verte baltanyéllel és kalapáccsal, télen vizesen, félmeztelenül állította ki a fagyba, vagy éppen a forró kályhához láncolva alázta meg, hogy megtörje az ellenállását. Bár a bíróság első fokon tíz év fegyházra ítélte a kínzót, a döntés még nem jogerős, mivel a vád és a védelem is gondolkodási időt kért a fellebbezéshez.

