Rabság a négy fal között – letartóztatták az emberkereskedőket

Az emberkereskedelem legsötétebb arcát mutatja az az ügy, amelyben egy férfit és egy nőt tartóztattak le Fejér vármegyében. A gyanú szerint a páros egy nehéz sorsú nőt csalt magához jobb élet ígéretével, ám a segítség helyett bezárás, kényszermunka és rendszeres bántalmazás várt rá – írta a Feol.hu.

Emberkereskedelem miatt indítottak eljárást

Fotó: Shutterstock

A nőnek nem volt hova mennie, sem munkája, sem biztos lakhatása nem volt és ezt használta ki a férfi, aki befogadást és támogatást ígért. A valóság azonban egészen másképp alakult. A sértettet napi munkára fogták, házimunkát és alkalmi feladatokat kellett végeznie, a pénzt azonban sosem látta.

Emberkereskedelem lett az ígéretek helyett

A gyanúsítottak a nő fizetését és az állami támogatását is magukra költötték, miközben az áldozat rendszeresen éhezett. Előfordult, hogy naponta mindössze egyszer kapott enni, megfelelő ruházata sem volt, és gyakran bántalmazták, ütötték, fojtogatták, több fogát is kiverték.

A házat csak felügyelettel hagyhatta el, amikor pedig egyedül maradt, egyszerűen bezárták. Kulcsa nem volt, ahogyan menekülési lehetősége sem. A hatóságok szerint az elszenvedett traumák olyan súlyosak voltak, hogy a nőnél maradandó személyiségkárosodás alakult ki.

Az ügyészség súlyos büntetést javasol és az emberkereskedelem, valamit a kapcsolódó bűncselekmények miatt akár 15 év börtön is kiszabható. A bíróság elrendelte mindkét gyanúsított letartóztatását, akik ugyan fellebbeztek, de egyelőre rács mögött maradnak.

Az eset ugyan megrázó, azonban sajnos hazánkban sem egyedi. Egy szekszárdi férfit a közelmúltban pontosan hasonló emberkereskedelem és rabszolgatartás miatt ítéltek el.