Kislánya halála árán is játszott tovább, fiát pedig ketrecbe zárta

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Egy New York állambeli férfi a bíróságon beismerte, hogy hosszú hónapokon át elhanyagolta két gyermekét. Az ötéves lányát éhezés és kiszáradás miatt hagyta meghalni, míg hároméves fiát egy összetákolt ketrecbe zárta. Mindeközben ő drogozott és videojátékokkal töltötte idejét. Márciusban lesz ítélethirdetés, legalább 27 év börtönt fog kapni.
Robert S. Buskey Jr., egy Schenectadyben élő 35 éves férfi január 23-án beismerte bűnösségét halált okozó súlyos elhanyagolás és gyermekeinek adott kábítószer miatt, miután kislánya életét követelte a hónapokon át tartó brutális bánásmód. Legalább 27 év börtönt fog kapni az emberölésnek is minősülhető tettéért – írta a Teol.hu.

A hatóságok a család házában találták meg a gyerekeket katasztrofális állapotban, az apa elismerte az emberölést
Fotó: illusztráció/Shutterstock

Emberölés miatt felel a 35 éves férfi

A bírósági megállapodás értelmében Buskey jogilag a legsúlyosabb büntetésre számíthat, ami legalább 27 év börtönbüntetés, miközben lemondott a fellebbezés lehetőségéről.

Az ügyészség szerint a New York-i férfi hónapokon át teljesen elhanyagolta a gyermekeit. A lányát bezárva tartotta étel és víz nélkül, míg a kisfiút egy ideiglenes ketrecbe zárta, hogy ne zavarja videojátékozását és drogfogyasztását.

A gyermekek világa Mr. Buskey elborzasztó otthonának kereteire zsugorodott, Charlotte esetében végül annak a hálószobának a falai közé, amelybe Mr. Buskey bezárta őt, Jacksont pedig egy ketrecbe zárta – mindezt azért, hogy drogozhasson, videojátékozhasson és ne kelljen a gyermekeivel foglalkoznia

– hangzott el az ügyészektől.

  • A gyerekeket teljesen elszigetelte a külvilágtól, nem találkozhattak családtagjaikkal, nem jártak orvosi vizsgálatokra, sem iskolába.
  • A lány szobájára zárat szerelt, majd ragasztószalaggal is megerősítette az ajtót, miután korábban sikerült kiszöknie a kislánynak.
  • Mindkét gyermek szervezetében kokaint mutattak ki, és a férfi elismerte, hogy kábítószert adott fiának.

A bíróság távoltartási végzést rendelt el, amely megtiltja számára, hogy a kisfiával kapcsolatba lépjen.

A gyanúsított 2025 áprilisa óta letartóztatás alatt áll.

A New York-i tragédia nem elszigetelt jelenség. Miközben külföldön egy apa a videojátékok és kábítószerek világába menekülve hagyta meghalni gyermekét, Magyarországon is egyre több olyan bűnügy kerül napvilágra, amelynél felmerül a digitális függőség torzító hatása. Csepelen egy férfi elvágta a torkát a videójátékban megismert áldozatának.

 

