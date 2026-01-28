Kislánya halála árán is játszott tovább, fiát pedig ketrecbe zárta

Robert S. Buskey Jr., egy Schenectadyben élő 35 éves férfi január 23-án beismerte bűnösségét halált okozó súlyos elhanyagolás és gyermekeinek adott kábítószer miatt, miután kislánya életét követelte a hónapokon át tartó brutális bánásmód. Legalább 27 év börtönt fog kapni az emberölésnek is minősülhető tettéért – írta a Teol.hu.

A hatóságok a család házában találták meg a gyerekeket katasztrofális állapotban, az apa elismerte az emberölést

Emberölés miatt felel a 35 éves férfi

A bírósági megállapodás értelmében Buskey jogilag a legsúlyosabb büntetésre számíthat, ami legalább 27 év börtönbüntetés, miközben lemondott a fellebbezés lehetőségéről.

Az ügyészség szerint a New York-i férfi hónapokon át teljesen elhanyagolta a gyermekeit. A lányát bezárva tartotta étel és víz nélkül, míg a kisfiút egy ideiglenes ketrecbe zárta, hogy ne zavarja videojátékozását és drogfogyasztását.

A gyermekek világa Mr. Buskey elborzasztó otthonának kereteire zsugorodott, Charlotte esetében végül annak a hálószobának a falai közé, amelybe Mr. Buskey bezárta őt, Jacksont pedig egy ketrecbe zárta – mindezt azért, hogy drogozhasson, videojátékozhasson és ne kelljen a gyermekeivel foglalkoznia

– hangzott el az ügyészektől.

A gyerekeket teljesen elszigetelte a külvilágtól, nem találkozhattak családtagjaikkal, nem jártak orvosi vizsgálatokra, sem iskolába.

A lány szobájára zárat szerelt, majd ragasztószalaggal is megerősítette az ajtót, miután korábban sikerült kiszöknie a kislánynak.

Mindkét gyermek szervezetében kokaint mutattak ki, és a férfi elismerte, hogy kábítószert adott fiának.

A bíróság távoltartási végzést rendelt el, amely megtiltja számára, hogy a kisfiával kapcsolatba lépjen.

A gyanúsított 2025 áprilisa óta letartóztatás alatt áll.

