Nem bírta tovább az elnyomást, megölte az anyját Budapesten

Évtizedeken át tartó lelki terror és folyamatos irányítás előzte meg a tragédiát egy fővárosi családi házban. Az emberölés miatt most vádat emeltek azzal a nyugdíjas nővel szemben, aki erős felindulásban végzett az édesanyjával.
Egy hosszú éveken át húzódó, mérgező családi kapcsolat végződött tragédiával Budapest XXI. kerületében. Az emberölés egy olyan nő nevéhez kötődik, aki a vád szerint erősen felindult állapotban oltotta ki az édesanyja életét – írja a Bors.

emberölés
Emberölés ügyében emeltek vádat a volt óvónő ellen, aki a saját anyjával végzett
Fotó: Illusztráció (Towfiqu barbhuiya/Pexels)

Emberölés Budapesten: évtizedes lelki elnyomás előzte meg

A vádirat szerint az 59 éves nő a szüleivel élt egy XXI. kerületi családi házban. Korábban óvónőként dolgozott, munkáját lelkiismeretesen végezte, majd nyugdíjba vonulása után is az édesanyjával maradt közös háztartásban.

Kapcsolatuk már a vádlott felnőttkorától kezdve konfliktusokkal volt terhelt. Az anya irányító szerepet töltött be lánya életének minden területén és elvárta, hogy munka után azonnal hazamenjen, beleszólt az öltözködésébe, de még a munkahelyi programjaira is elkísérte.

Összezártság, anyagi gondok, folyamatos megalázás

Az édesapa halála után a két nő kettesben élt tovább. A vádlott hosszú éveken át nem szállt vitába az anyjával, ám nyugdíjba vonulása után egyre gyakrabban visszaszólt, a veszekedések megszaporodtak.

Az összezártság, az anyagi nehézségek és az anya rendszeres becsmérlő megjegyzései fokozatosan elviselhetetlenné tették a helyzetet. A konfliktusok szinte mindennapossá váltak.

Szilveszteri vita végződött halállal

A vádirat szerint 2024. december 31-én a sértett már délelőttől kezdve kritikával illette lányát. A vádlott kora délutánra olyan felfokozott érzelmi és indulati állapotba került, amelyet már nem tudott kezelni.

Amikor az édesanya sütés közben is veszekedni kezdett vele, a nő a keze ügyében lévő sodrófával rátámadt, majd egy konyhakéssel kioltotta az életét. A történtek után a vádlott maga hívta fel a segélyhívót.

A Fővárosi Főügyészség erős felindulásban elkövetett emberölés bűntettével emelt vádat a nő ellen és végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta. A nő büntetőjogi felelősségéről a bíróság fog dönteni.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 

 

