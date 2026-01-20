Halálra verte élettársát, majd nyugodtan elaludt mellette

Egy megromlott élettársi kapcsolat vezetett ahhoz a tragédiához, amelynek során egy nő életét vesztette. Az emberölés 2023 végén történt, miután a férfi hosszú ideje tartó erőszakos viselkedése végül végzetes támadásba torkollott. A vádlott és az áldozat kapcsolata már hónapokkal korábban válságba jutott.

Emberölés féltékenységből, agyonverte a párját, majd befeküdt mellé aludni

Fotó: Illusztráció/Police.hu

Emberölés féltékenységből: hónapok óta tartó erőszak

A bizonyítás szerint a férfi azt feltételezte, hogy a nő megcsalja egyik munkatársával. A féltékenység miatt rendszeressé váltak a konfliktusok, amelyek során az elkövető többször is bántalmazta élettársát. 2023 novemberében olyan súlyos verés történt, hogy a sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, ezért büntetőeljárás indult.

Brutális bántalmazás, majd közöny

December elején a nyomozó hatóság idézést kézbesített a férfinak. Az eljárás híre rendkívüli indulatot váltott ki belőle, mivel úgy hitte, a feljelentést visszavonták. A vádlott, ahogy azt az Origo is megírta, az ágyon ülő nőt mintegy fél órán keresztül ütötte, rúgta, majd a mozdulatlan test mellé feküdt. Az éjszaka folyamán észlelte, hogy

a nő nem lélegzik, pulzusa sincs, ennek ellenére visszafeküdt aludni.

A bántalmazás olyan mértékű volt, hogy az orvosszakértők szerint még az azonnali segítség sem biztos, hogy megmenthette volna az áldozat életét.

Tizenöt év fegyház, feltételes nélkül

A Miskolci Törvényszék a vádlottat különös kegyetlenséggel és aljas indokból elkövetett emberölés miatt 15 év fegyházzal sújtotta, valamint 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A bíróság kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét.

Fellebbezés mindkét oldalról

Az ítélet ellen az ügyészség fellebbezést jelentett be a keményebb bünteés érdekében, míg a vádlott és védője elsősorban a minősítés megváltoztatását, másodsorban enyhítést kért. Az ügyet így másodfokon viszik tovább.

Súlyosítást kér a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a büntetett előéletű elkövető erőszakos magatartása fokozott veszélyt jelent a társadalomra, ezért a büntetési célok kizárólag hosszabb tartamú fegyházi szabadságvesztéssel érhetők el – olvasható az ügyészség honlapján.

Az ügyészség fenntartotta a súlyosbításra irányuló indítványt.

Másodfokon a Debreceni Ítélőtábla dönt

Az ügyben végső döntést a Debreceni Ítélőtábla hoz majd, amely arról határoz, hogy indokolt-e a kiszabott fegyházbüntetés további emelése.