Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön, életveszélyes jégpáncél lesz az utakon

emberölés

Emberölés Gyöngyösön: kivégezték az üzlettársukat, most bűnhődni fognak

Előre kitervelt gyilkosság, titkos üzenetek és egy csomagtartóban elrejtett holttest – ezek a részletek megrázták az egész országot. Az emberölés miatt indult büntetőper január közepén újabb fordulóponthoz érkezett az Egri Törvényszéken.
Az országos visszhangot kiváltó bűnügy január 15-én tér vissza a bíróság falai közé. Az emberölés Gyöngyösön történt, az ügyben több vádlott összehangolt, súlyos bűncselekményét vizsgálja az elsőfokon eljáró törvényszék. A Heol.hu ismertette a bűntény főbb mozzanatait.

emberölés
Az abasári testvérpár gondosan kitervelte az emberölés minden mozzanatát, az üzlettársukat végezték ki
Fotó:  Illusztráció / MW-archív

Emberölés Gyöngyösön: pénzvita után döntöttek a gyilkosságról

A Heves Vármegyei Főügyészség vádirata szerint az ügy középpontjában egy anyagi konfliktusokkal terhelt üzleti kapcsolat állt. Az I. és II. rendű vádlott – egy abasári testvérpár – építőipari munkák során került kapcsolatba a sértettel, akit később jogellenes, fiktív számlázási ügyletekbe is bevontak.

A rendszer idővel akadozni kezdett, a pénzügyi feszültség egyre nőtt, miközben mind a vádlottak, mind a sértett súlyos tartozásokkal küzdött. A vád szerint ebben a kilátástalan helyzetben született meg a végzetes döntés.

Gondosan kitervelték a kivégzést

Az ügyészség szerint a vádlottak előre elhatározták, hogy megölik üzlettársukat. A terv része volt az is, hogy a holttest eltüntetésével azt a látszatot keltsék, hogy a sértett a pénzzel együtt ismeretlen helyre távozott. A bűncselekmény végrehajtását tudatosan, lépésről lépésre készítették elő.

A vádirat szerint a vádlottak egy magukkal vitt lőfegyverrel, néhány méterről több célzott lövést adtak le a sértettre. A férfi a helyszínen életét vesztette. A holttestet ezt követően a vádlottak az általuk használt gépkocsi csomagtartójába tették, azzal a szándékkal, hogy később eltüntetik. Erre azonban már nem kerülhetett sor, a hatóságok ugyanis rátaláltak a testre.

Illegális fegyver, közvetítők, engedély nélkül

A vádpontok nem érnek véget a gyilkossággal. Az ügyészség szerint az elkövetéshez használt sportpisztolyt és a hozzá tartozó lőszereket az I. rendű vádlott vásárolta meg a III. rendű vádlottól, az ügylet lebonyolításában pedig IV. rendű vádlott közvetített.

A vádirat rögzíti azt is, hogy a fegyver és hozzá tartozó  lőszerek tartására egyik érintett sem rendelkezett hatósági engedéllyel.

Az ügy harmadik vádpontja az emberölés utóéletéhez kapcsolódik. A vád szerint az I. rendű vádlott letartóztatása idején rejtjelezett üzenetet küldött egyik társának, a VI. rendű vádlottnak, hogy a nyomozók ne találják meg az elrejtett fegyvert.

A címzett dekódolta az üzenetet, tisztában volt a fegyver szerepével, majd az V. rendű vádlott közreműködésével a fegyvert elszállították. A hatóságok a pisztolyt végül lefoglalták.

2022-ben tűnt el az áldozat

A bűnügy gyökerei még 2022 szeptemberére nyúlnak vissza, amikor jelzés érkezett a rendőrséghez, hogy egy férfi Gyöngyösre indult, majd elérhetetlenné vált. Autóját napokkal később egy építkezés mellett találták meg, a körülmények már ekkor gyilkosságra utaltak.

A férfit drónokkal, szolgálati kutyákkal és több mint százötven rendőr bevonásával keresték, miközben minden üzleti és magánéleti kapcsolatát feltérképezték.

A január 15-i tárgyalás újabb kulcsfontosságú állomása lehet annak az eljárásnak, amelynek a végén súlyos ítéletre számíthatnak az ügy vádlottjai.

Mutatjuk a nyár legkegyetlenebb bűncselekményeit - videó

