Emberölés Gyöngyösön: kivégezték az üzlettársukat, most bűnhődni fognak

Az országos visszhangot kiváltó bűnügy január 15-én tér vissza a bíróság falai közé. Az emberölés Gyöngyösön történt, az ügyben több vádlott összehangolt, súlyos bűncselekményét vizsgálja az elsőfokon eljáró törvényszék. A Heol.hu ismertette a bűntény főbb mozzanatait.
Emberölés Gyöngyösön: pénzvita után döntöttek a gyilkosságról
A Heves Vármegyei Főügyészség vádirata szerint az ügy középpontjában egy anyagi konfliktusokkal terhelt üzleti kapcsolat állt. Az I. és II. rendű vádlott – egy abasári testvérpár – építőipari munkák során került kapcsolatba a sértettel, akit később jogellenes, fiktív számlázási ügyletekbe is bevontak.
A rendszer idővel akadozni kezdett, a pénzügyi feszültség egyre nőtt, miközben mind a vádlottak, mind a sértett súlyos tartozásokkal küzdött. A vád szerint ebben a kilátástalan helyzetben született meg a végzetes döntés.
Gondosan kitervelték a kivégzést
Az ügyészség szerint a vádlottak előre elhatározták, hogy megölik üzlettársukat. A terv része volt az is, hogy a holttest eltüntetésével azt a látszatot keltsék, hogy a sértett a pénzzel együtt ismeretlen helyre távozott. A bűncselekmény végrehajtását tudatosan, lépésről lépésre készítették elő.
A vádirat szerint a vádlottak egy magukkal vitt lőfegyverrel, néhány méterről több célzott lövést adtak le a sértettre. A férfi a helyszínen életét vesztette. A holttestet ezt követően a vádlottak az általuk használt gépkocsi csomagtartójába tették, azzal a szándékkal, hogy később eltüntetik. Erre azonban már nem kerülhetett sor, a hatóságok ugyanis rátaláltak a testre.
Illegális fegyver, közvetítők, engedély nélkül
A vádpontok nem érnek véget a gyilkossággal. Az ügyészség szerint az elkövetéshez használt sportpisztolyt és a hozzá tartozó lőszereket az I. rendű vádlott vásárolta meg a III. rendű vádlottól, az ügylet lebonyolításában pedig IV. rendű vádlott közvetített.
A vádirat rögzíti azt is, hogy a fegyver és hozzá tartozó lőszerek tartására egyik érintett sem rendelkezett hatósági engedéllyel.
Az ügy harmadik vádpontja az emberölés utóéletéhez kapcsolódik. A vád szerint az I. rendű vádlott letartóztatása idején rejtjelezett üzenetet küldött egyik társának, a VI. rendű vádlottnak, hogy a nyomozók ne találják meg az elrejtett fegyvert.
A címzett dekódolta az üzenetet, tisztában volt a fegyver szerepével, majd az V. rendű vádlott közreműködésével a fegyvert elszállították. A hatóságok a pisztolyt végül lefoglalták.
2022-ben tűnt el az áldozat
A bűnügy gyökerei még 2022 szeptemberére nyúlnak vissza, amikor jelzés érkezett a rendőrséghez, hogy egy férfi Gyöngyösre indult, majd elérhetetlenné vált. Autóját napokkal később egy építkezés mellett találták meg, a körülmények már ekkor gyilkosságra utaltak.
A férfit drónokkal, szolgálati kutyákkal és több mint százötven rendőr bevonásával keresték, miközben minden üzleti és magánéleti kapcsolatát feltérképezték.
A január 15-i tárgyalás újabb kulcsfontosságú állomása lehet annak az eljárásnak, amelynek a végén súlyos ítéletre számíthatnak az ügy vádlottjai.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.
Mutatjuk a nyár legkegyetlenebb bűncselekményeit - videó
Az alábbi összeállításunkban bemutatjuk az évszak legkönyörtelenebb bűneseteit. Ezek azok a gyilkosságok, amelyek megdöbbentették az ország lakosságát. A részletekért kattintson ide!