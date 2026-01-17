Fenyegetett, majd felgyújtotta a házat, videón az emberöléssel megvádolt férfi letartóztatása

Egy ismeretségi körön belül robbant ki az a konfliktus, amely végül súlyos bűncselekménybe torkollott Várpalotán. A Veol.hu közlése szerint az emberölési kísérlet gyanúját az alapozta meg, hogy a középkorú férfi a dulakodásba fajult vita után konkrét fenyegetést tett, majd nem sokkal később valóban kigyulladt az érintett ingatlan.

Emberölési kísérlet miatt tartóztatták le a gyújtogató férfit

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség/Facebook/Veol

Emberölési kísérlet gyanúja: fenyegetését tettre váltotta

A Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a veszekedést követően az érintettek különváltak, a férfi azonban távozása közben kijelentette, hogy felgyújtja az egyik házat. Rövid időn belül lángok csaptak fel az épületben, amelyben többen is tartózkodtak.

Az ott élőknek sikerült időben elmenekülniük, így személyi sérülés nem történt, az ingatlan azonban teljesen leégett.

Szakértők szerint szándékos volt a gyújtogatás

A nyomozás során beszerzett szakértői vélemények egyértelműen megerősítették, hogy a tűz nem baleset következménye volt. A hatóságok szerint a gyújtogatás tudatos és szándékos cselekmény volt, ezért az ügy jogi minősítését időközben súlyosbították.

A korábban közveszélyokozás gyanúja miatt is ismert 52 éves férfit a rendőrök elfogták, majd őrizetbe vették.

Súlyosabb bűncselekmény miatt folytatódik a nyomozás

A rendőrség jelenleg emberölési kísérlet miatt folytat eljárást az ügyben. A hatóságok hangsúlyozták: lakott ingatlan felgyújtása kiemelten veszélyes cselekmény, amely könnyen emberéleteket követelhetett volna.

A nyomozás tovább folytatódik, a férfi sorsáról később dönthet az igazságszolgáltatás.

