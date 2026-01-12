Emberrablás Győrben: az utcáról hurcoltak el egy fiatal férfit, minden tettes rendőrkézen

Egy fiatal férfi rémálommá vált reggele kezdődött Győr egyik forgalmas utcáján, amikor idegenek támadtak rá. Ahogy a Bors írja, az emberrablás során a sértettet erőszakkal egy autóba kényszerítették, majd több településen keresztül hurcolták.

Elfogták az emberrablást elkövető banda utolsó tagját is

Fotó: Police.hu

Emberrablás Győrben: fényes nappal csaptak le

A bűncselekmény 2025. április 27-én, a kora reggeli órákban történt Győrben, a Szent István úton. Egy baráti társaság mellett ekkor állt meg egy piros Suzuki, amelyből egy fiatal férfi ugrott ki, majd bántalmazta a 21 éves sértettet és az autóba rángatta.

A járműben további két férfi és egy nő tartózkodott. A támadók közölték a fiatal férfival, hogy egy ismerőse állítólagos tartozását rajta fogják behajtani.

Hitel felvételére kényszerítették

Az elrabolt férfit több vármegyei településre is elvitték. Útközben arra kényszerítették, hogy netbankon keresztül 500 ezer forint összegű hitelt igényeljen.

A rablók azt mondták, csak akkor engedik el, ha a pénzhez hozzájutnak. A sértett folyamatos fenyegetés alatt állt.

A bűncselekményt a sértett egyik ismerőse is látta, aki azonnal értesítette a rendőrséget. A hatóságok rövid időn belül beazonosították a fiatal férfi tartózkodási helyét, és még azon a napon, a kora esti órákban kiszabadították.

A nyomozók három elkövetőt hallgattak ki emberrablás bűntette miatt: egy 26 éves győri nőt, egy 19 éves öttevényi férfit, valamint egy 23 éves, Győrben élő férfit.

Bujkált az értelmi szerző

A bűncselekmény értelmi szerzője időközben elrejtőzött a hatóságok elől, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. A 30 éves férfit 2025. november 26-án reggel Koppánymonostorban fogták el. Őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását.

A rendőrök körözést adtak ki az ügy utolsó, még szabadlábon lévő résztvevője ellen is. A 40 éves mosonmagyaróvári férfit végül 2026. január 9-én reggel fogták el Győrben, a Radnóti Miklós utcai tartózkodási helyén. Őt szintén őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását – számolt be az ügyről a Police.hu.

