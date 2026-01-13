Így próbálták elmagyarázni a szőkeségnek, hogy ne okozzon balesetet – videó

Miss Mood pályája több tehetségkutatón át vezetett, az igazi fordulópont azonban akkor érkezett el, amikor felfigyelt rá Vaszil Erik Rico. A fiatal rapper támogatása új lendületet adott karrierjének, és megnyitotta előtte az áttöréshez vezető utat. Most a Ripost figyelt fel arra, hogy a szőke énekesnő környezetében mindenki életveszélyben volt, mivel még a celeb is attól tartott, hogy balesetet okoz.

A színpadon Miss Mood énekesnő

Fotó: Tóth Imre/Hajdú-Bihari Napló

Ott álltam, és csak egy kérdés járt a fejemben: ez most menni fog, vagy lefújjam az egész klipforgatást?"

– tette fel a nagy kérdést Miss Mood, aki saját elmondása szerint akkor bizonytalanodott el igazán, amikor szembesült vele, hogy hosszú évek teltek el azóta, hogy utoljára ilyen kocsi volánja mögött ült.

Hat éve nem vezettem manuális váltós autót. Ennyi idő alatt egy gyerek már iskolába jár"

– közölte.

A helyzetet tovább bonyolította, hogy a teste nem követte automatikusan az utasításait. Bár fejben pontosan tudta, mit kellene tennie, a mozdulatok nem jöttek maguktól. Miss Mood úgy fogalmazott: míg az emlékei élénken megmaradtak, a lába nem engedelmeskedett. A pillanatot ezzel a szemléletes hasonlattal írta le:

a motor hangja úgy bőgött, „mint egy X-Faktoros kieső a döntő után”.

Balesetet is okozhatott volna az énekesnő

A forgatás közben többen is igyekeztek segíteni neki. Egymást érték a tanácsok a kuplungolásról és a váltásról, közben a feszültség tapintható volt. A kérdés egyre élesebben merült fel: vajon baleset lesz-e a vége? Miss Mood megnyugtató üzenetet küldött a rajongóinak:

Jelentem, balesetet nem okoztam, csak majdnem. A többit inkább nem mesélem el, mert már így is túl szőkének néztek"

– magyarázta a szőkeség.

