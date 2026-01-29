Megvertek, majd megerőszakoltak egy ercsi nőt, aztán a támadó elkísérte egy bankautomatához

Egy rutinfeladatnak induló esti járőrszolgálat végül egy kivételesen súlyos bűncselekmény felderítéséhez és az elkövető elfogásához vezetett Fejér vármegyében. A rendőrök helyismerete és gyors következtetései kulcsszerepet játszottak abban, hogy a január esti támadás után alig egy nappal elfogták azt a 24 éves férfit, akit egy ercsi nő bántalmazásával, szexuális erőszakkal és rablással gyanúsítanak. Az elkövető az áldozat szerint átmászott a kerítésen, megverte, majd egy bankautomatákhoz vitette magát, ahol több mint félmillió forintot vetetett fel.

Súlyos erőszak miatt indult nyomozás Ercsiben

Saját kertjében erőszakolták meg a nőt

Az ügyben eljáró rendőrök szerint a telefonáló nő zavart volt, alig tudta összefoglalni, mi történt vele. Elmondása szerint egy idegen férfi akkor támadt rá, amikor a kukát vitte ki az utcára. A támadó átmászott a kerítésen, megverte, majd megerőszakolta. A történet azonban itt nem ért véget. A férfi ezután a lakásban kutatott, készpénzt és bankkártyát vett magához, majd arra kényszerítette az áldozatot, hogy autóval egy bankautomatákhoz vigye. Két helyszínen összesen több mint félmillió forintot vetetett fel vele, mielőtt eltűnt a sötétben.

A helyszínre érkező rendőröket egy ismerős fogadta, a sértett ugyanis nem mert visszatérni az otthonába. A mentők is megérkeztek, a nő sokkos állapotban volt, időnként elvesztette az eszméletét, testén és arcán sérülések voltak láthatók. Mindezek ellenére részletes személyleírást adott támadójáról, és azt is elmondta, hogy a férfit korábban már látta a környéken, egy közeli építkezésnél.

Ez az információ döntőnek bizonyult. A járőrök a személyleírás nyomán egy olyan férfit véltek felfedezni, akivel már korábban is dolguk volt. A következő hajnalban több rendőri egység bevonásával rajtaütést szerveztek a feltételezett elkövető tartózkodási helyén. A férfit azonban nem találták ott. Nem sokkal később az utcában feltűnt egy autó, amelyről a járőrök felismerték, hogy a családhoz köthető.

A jármű elhajtott, a rendőrök pedig azonnal utána indultak. A menekülők megpróbálták lerázni az őket követő rendőrautót, de a járőrök a környék alapos ismeretének köszönhetően más útvonalon eléjük kerültek. A megkülönböztető jelzés bekapcsolása után megállították a járművet. A hátsó ülésen ott ült a keresett férfi.

A nyomozás során a sértett fényképről is felismerte a támadót. A rendőrök órákon át elemezték a környék biztonsági kameráinak felvételeit, amelyek megerősítették a gyanút. A 24 éves férfit szexuális erőszakkal, rablással, személyi szabadság megsértésével és kábítószer birtoklásával gyanúsítják.

A szemle során olyan anyag került elő, amely kapcsolatba hozható vele. A bíróság elrendelte a letartóztatását, a gyanúsított azonban tagadja a bűncselekmények elkövetését.

A szexuális erőszak minden korosztályban, nemtől függetlenül ugyanolyan súlyos bűncselekmény. Nemrég írtunk róla, hogy a Kaposvári Törvényszék jogerősen hat év börtönre ítélte azt a volt ellenzéki politikust, akit kiskorúval szemben elkövetett szexuális erőszakkal és gyermekpornográfiával vádoltak.